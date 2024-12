Como será show de Anitta no Réveillon de Copacabana

Anitta promete animar a virada do ano com um show espetacular no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. A cantora será uma das principais atrações do evento, que também contará com performances de grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O evento, que é uma tradição na capital carioca, deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas na icônica praia de Copacabana no dia 31 de dezembro. Para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, haverá transmissão ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay, garantindo que ninguém perca os momentos marcantes da celebração.

A artista está em plena divulgação de seu álbum mais recente, Ensaios de Anitta, e já confirmou que músicas do projeto estarão no repertório da noite. Durante uma apresentação no Carnatal 2024, Anitta deu uma prévia do que o público pode esperar, com performances cheias de energia e novidades para dar as boas-vindas a 2025.

Em entrevista ao Gshow, a cantora revelou sua empolgação: “Quero que a gente entre com o pé direito em 2025 e com muita alegria! Estou preparando um show para cima”, afirmou. “É sempre incrível me apresentar nesse palco, que já recebeu alguns dos maiores shows da história da música. Estou muito animada, gente!”

Além do repertório recheado de hits e músicas novas, Anitta promete trazer sua conhecida presença de palco, coreografias marcantes e interação com o público. Para os fãs da cantora, a apresentação no Réveillon de Copacabana será uma oportunidade imperdível de celebrar o início do novo ano com música, dança e alegria.