Tudo o que se sabe sobre ‘DeBÍ TiRAR Más FOToS’ de Bad Bunny

Bad Bunny segue consolidando sua posição como um dos artistas mais influentes da música latina com o anúncio de seu novo álbum, DeBÍ TiRAR Más FOToS. Nesta quinta-feira (26), o cantor revelou o título do projeto e o single “PIToRRO DE COCO”, elevando a expectativa dos fãs para o lançamento oficial, marcado para o dia 5 de janeiro de 2025.

Este será o sétimo álbum solo do reggaetonero, sucedendo Nadie Sabe Lo Que Va A Passar Mañana, lançado em outubro de 2023. Bad Bunny divulgou que o novo trabalho contará com 17 faixas. Em uma tradição já conhecida por seus fãs, o cantor publicou no X (antigo Twitter) uma listagem misteriosa das músicas, onde cada título aparece como “BOMBA”, aumentando a curiosidade sobre o conteúdo do disco.

Dois singles já foram confirmados: “PIToRRO DE COCO” e “El Clúb”, este último lançado no dia 5 de dezembro. Além disso, o álbum já está disponível para pré-save nas principais plataformas digitais.

Bad Bunny compartilhou um vídeo nesta quinta-feira (26) em que reflete sobre memórias e sua terra natal, Porto Rico, sugerindo que o álbum trará temas profundamente conectados à cultura e às vivências da ilha caribenha. Nos últimos meses, o cantor demonstrou engajamento com questões sociais relacionadas a Porto Rico, como quando criticou comentários ofensivos sobre a ilha feitos durante um comício político nos Estados Unidos.

Embora Benito não tenha feito sua tradicional live de Natal para falar sobre o projeto, ele manteve os fãs intrigados com postagens enigmáticas e uma parceria contínua com a Apple Music, que compartilhou imagens de bastidores com a legenda: “Estamos prontos, Bad Bunny”.

Com faixas que prometem explorar as raízes de Bad Bunny e sua conexão com Porto Rico, DeBÍ TiRAR Más FOToS já é um dos lançamentos mais aguardados de 2025. O álbum promete trazer a mistura de sons característicos do reggaetonero, com letras que transitam entre o pessoal e o social, reforçando seu impacto cultural na música latina e global.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Benito Antonio (@badbunnypr)

Bad Bunny é o artista latino mais tocado no Spotify em todo o mundo

O Spotify revelou que Bad Bunny foi mais uma vez o artista latino mais ouvido do Spotify em todo o mundo, anunciou o serviço de streaming em seu Spotify Wrapped 2024.

Segundo a Billboard, ele estava entre os 10 principais artistas que dominaram a plataforma globalmente. Seguindo Taylor Swift em primeiro lugar e The Weeknd em segundo, Bad Bunny ficou em terceiro lugar como artista mais transmitido. Apenas dois outros artistas latinos estavam entre os 10 principais: Peso Pluma em 7º e Feid em 10º.

Enquanto isso, a superestrela colombiana Karol G foi a artista latina feminina mais ouvida pelo quinto ano consecutivo, com seu álbum Mañana Será Bonito garantindo o primeiro lugar entre os melhores álbuns latinos globalmente.

De acordo com a publicação, a música mexicana, que nos últimos dois anos passou por um renascimento global, teve um 2024 extraordinário. A música regional mexicana é agora o gênero latino mais transmitido nos Estados Unidos, dominando em 26 estados, e o terceiro gênero latino mais ouvido globalmente. Éxodo (2024) e Génesis (2023) de Peso Pluma chegaram aos cinco melhores álbuns latinos globais. Além disso, La Diabla de Xavi é a melhor música mexicana de 2024, globalmente.

Também vale a pena notar que, com mais de 1,2 bilhão de transmissões, o sucesso de reggaeton Gata Only de FloyyMenor e Cris MJ ganhou o título de música latina mais transmitida globalmente, tornando-os os primeiros artistas chilenos a atingir esse marco.