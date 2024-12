Babu Santana sofre grave acidente de carro: "Tentei controlar"

Babu Santana tranquilizou seus fãs após sofrer um grave acidente de carro no Rio de Janeiro, em 23 de dezembro. O ator perdeu o controle em uma curva na TransOlímpica e capotou o veículo, que ficou completamente destruído. Apesar da gravidade, Babu saiu praticamente ileso, com apenas um arranhão no joelho, graças ao uso correto do cinto de segurança.

"Estava em uma curva quando o carro derrapou. Tentei controlar, mas bati na mureta do BRT e capotei", contou ele. O ator destacou que o socorro rápido foi essencial para evitar algo pior, mas revelou o susto: "Meu maior pânico era que outro carro viesse."

Aproveitando a experiência, Babu fez um alerta importante sobre segurança no trânsito. "O cinto de segurança me salvou. Use sempre o cinto, seja você quem dirige ou quem está no banco de trás. É algo que pode salvar vidas, assim como salvou a minha."

Em suas redes sociais, o ex-BBB agradeceu pelo carinho dos fãs e reforçou a importância do cuidado ao volante. "Gratidão à vida. Não esqueçam: o cinto é indispensável. Ele fez a diferença entre um susto e uma tragédia."