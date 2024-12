Virginia faz diversos procedimentos estéticos e pede: "Não se assustem"

Virginia Fonseca, de 25 anos, está focada em começar 2025 renovada e aproveitou a última quinta-feira (26) para realizar um combo de procedimentos estéticos. A influenciadora passou por tratamentos no rosto, abdômen e glúteos em uma clínica especializada, compartilhando detalhes com seus milhões de seguidores nas redes sociais. Após as sessões, ela apareceu com o rosto visivelmente inchado e avermelhado, mas assegurou que o processo está sob controle.

No rosto, Virginia apostou no ADVA, um laser dinamarquês, para tratar imperfeições e melhorar a pele. "Estou secando o monstro que apareceu no meu rosto", brincou a empresária. Além disso, ela realizou o cool laser, outro procedimento voltado para rejuvenescimento. "Primeiro ficamos feias, depois bonitas", ironizou, garantindo que o desconforto é passageiro.

Após dar à luz seu terceiro filho, José Leonardo, em setembro, Virginia decidiu cuidar também do corpo. Nos glúteos, ela optou por um bioestimulador para melhorar o tônus e a firmeza. Já no abdômen, investiu em uma combinação de bioestimuladores e colágeno para redefinir a região. "Tudo planejado para me sentir melhor comigo mesma", comentou a influenciadora sobre sua rotina de autocuidado.

Virginia, que sempre compartilha sua jornada com transparência, alertou os fãs para não se assustarem com o inchaço temporário. "Já sabia que isso ia acontecer, mas tudo está sob controle", afirmou, destacando que os resultados aparecem com o tempo. A empresária encerrou agradecendo sua equipe de profissionais e ressaltando a importância de cuidados estéticos realizados com segurança.