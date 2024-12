Top 10 músicas nacionais mais tocadas no Brasil em 2024

Foto: Marchel Bianchi Simone Mendes

A música brasileira segue encantando e conquistando milhões de ouvintes em todo o mundo. Em 2024, a diversidade de estilos e o talento dos artistas impulsionaram a produção de hits que embalaram festas, momentos de reflexão e histórias de amor. Dos sertanejos às batidas do funk, passando pela suavidade do gospel e as letras emocionantes do forró, a riqueza cultural do Brasil brilha na cena musical.

Com base em dados coletados nas principais plataformas de streaming de música — como Spotify, YouTube Music, Deezer, Apple Music e Amazon Music —, o Observatírio dos Famosos elaborou um ranking das dez músicas mais tocadas do ano no Brasil.

A lista, que representa diferentes gêneros e artistas, reflete o que mais impactou os fãs e mostra o panorama vibrante do mercado musical brasileiro. Confira o ranking!

Top 10 músicas mais tocadas no Brasil em 2024

10. "Daqui Pra Sempre" – Manu Batidão e Simone Mendes

9. "Dois Tristes (Ao Vivo)" – Simone Mendes

8. "Bênçãos Que Não Têm Fim" – Isadora Pompeo

7. "Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade" – Lauana Prado

6. "MTG Quem Não Quer Sou Eu" – DJ Topo, MC Leozin, Seu Jorge, MC G15

5. "Let’s Go 4" – DJ GBR, MC IG, MC Ryan SP, MC PH, MC Davi, MC Luki, MC Don Juan, MC Kadu, TrapLaudo, MC GP

4. "Gosta De Rua (Ao Vivo)" – Felipe e Rodrigo

3. "Haverá Sinais" – Jorge e Mateus, Lauana Prado

2. "Barulho Do Foguete (Ao Vivo)" – Zé Neto & Cristiano

1. "The Box Medley Funk 2" – The Box, MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, MC Laranjinha e DJ Oreia

Essa seleção confirma a força dos novos talentos e a permanência de grandes nomes na preferência nacional. Qual delas mais te marcou em 2024?

