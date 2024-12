Eminem e 50 Cent sinalizam possibilidade de álbum juntos

Eminem e Paul Rosenberg participaram de uma entrevista especial com DJ Whoo Kidd no Shade45 da SiriusXM na véspera de Natal (24 de dezembro), reacendendo a esperança de um álbum conjunto entre Eminem e 50 Cent. Durante os 30 minutos de conversa, um dos tópicos mais animadores foi a possibilidade do projeto colaborativo que há anos está no topo das listas de desejos dos fãs.

Quando questionado sobre o tão aguardado álbum com 50 Cent, Eminem demonstrou entusiasmo, mas reconheceu que o projeto ainda está no campo das possibilidades. “Isso seria ótimo,” afirmou. “Nós só temos que parar de falar besteira e fazer. Eu nunca diria que não é possível, que p–ra?!”

Apesar da ausência de um álbum completo até o momento, a dupla continua a colaborar em projetos esporádicos. Recentemente, participaram juntos de Missionary, de Snoop Dogg e Dr. Dre, onde deixaram sua marca com a faixa de destaque “Gunz N Smoke.”

Em outro ponto da entrevista, Eminem refletiu sobre seu álbum Encore (2004), que enfrentou desafios devido a vazamentos antes de seu lançamento oficial. “Aquele álbum na verdade estaria lá com o The Eminem Show se não tivéssemos esses vazamentos,” explicou. “Eu tinha sete músicas dele que vazaram… Teria sido definitivamente um projeto mais sólido. Eu não odeio aquele álbum, a propósito.”

Lançado em novembro de 2004, Encore estreou em primeiro lugar na Billboard 200, vendendo 710.000 cópias na primeira semana, mas muitas vezes é lembrado como um dos trabalhos mais controversos de Eminem devido às suas circunstâncias de produção.

Eminem: Expectativa e Entusiasmo

A ideia de um álbum conjunto entre Eminem e 50 Cent é algo que ressoa fortemente com os fãs de hip-hop. As colaborações anteriores da dupla, incluindo clássicos como “Patiently Waiting” e “Crack a Bottle,” estabeleceram uma base sólida de química musical que alimenta a expectativa por um projeto mais ambicioso.

Embora nenhuma data ou confirmação oficial tenha sido anunciada, a entrevista serviu como um lembrete de que o sonho permanece vivo. “Os fãs estão esperando pacientemente,” disse DJ Whoo Kidd, ecoando o sentimento da comunidade que continua a acreditar no potencial dessa parceria lendária.

A entrevista completa está disponível no Shade45, com a discussão sobre o projeto com 50 Cent iniciando por volta da marca de 21:30. Resta saber se 2025 será o ano em que Eminem e 50 Cent finalmente atenderão às expectativas.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis