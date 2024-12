Como será show de Anitta no Réveillon de Copacabana

Anitta promete animar a virada do ano com um show espetacular no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. A cantora será uma das principais atrações do evento, que também contará com performances de grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.

O evento, que é uma tradição na capital carioca, deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas na icônica praia de Copacabana no dia 31 de dezembro. Para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, haverá transmissão ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay, garantindo que ninguém perca os momentos marcantes da celebração.

A artista está em plena divulgação de seu álbum mais recente, Ensaios de Anitta, e já confirmou que músicas do projeto estarão no repertório da noite. Durante uma apresentação no Carnatal 2024, Anitta deu uma prévia do que o público pode esperar, com performances cheias de energia e novidades para dar as boas-vindas a 2025.

Em entrevista ao Gshow, a cantora revelou sua empolgação: “Quero que a gente entre com o pé direito em 2025 e com muita alegria! Estou preparando um show para cima”, afirmou. “É sempre incrível me apresentar nesse palco, que já recebeu alguns dos maiores shows da história da música. Estou muito animada, gente!”

Além do repertório recheado de hits e músicas novas, Anitta promete trazer sua conhecida presença de palco, coreografias marcantes e interação com o público. Para os fãs da cantora, a apresentação no Réveillon de Copacabana será uma oportunidade imperdível de celebrar o início do novo ano com música, dança e alegria.

‘Ensaios de Anitta’: Novo álbum traz músicas inéditas e parcerias de peso

Anitta disponibilizou nas plataformas digitais o álbum “Ensaios da Anitta”, inspirado em seu tradicional projeto de aquecimento para o Carnaval, que já completa sete anos. O trabalho reúne oito faixas inéditas e conta com participações especiais de Ivete Sangalo, Simone Mendes, MC Danny, Livinho e Rogerinho.

Com uma proposta pensada especialmente para o verão brasileiro e o clima festivo do Carnaval, o disco apresenta uma mistura de ritmos como funk, axé, rock e sertanejo, reafirmando a versatilidade artística da cantora. “Queria algo com a cara dos meus ensaios de Carnaval, que é aquela mistura frenética. Foi assim que surgiu a ideia de um álbum totalmente em português e voltado para essa festa tão única e especial”, revelou Anitta.

A abertura do álbum fica por conta de “Lugar Perfeito”, um dueto com Ivete Sangalo que celebra o espírito carnavalesco e a energia contagiante do verão. Outra faixa que promete agitar o público é “Imagina”, com Rogerinho, marcada pelo funk dançante e uma letra cheia de atitude.

Para os fãs de sofrência, “Perdeu”, parceria com Simone Mendes, combina o sertanejo com uma narrativa de superação amorosa. Já “Sei que tu me odeia”, colaboração com MC Danny, explora o brega funk com uma pegada provocante e empoderada.

A faixa solo “Chata pra caralho” traz humor e desabafo, enquanto “Capa de Revista” combina miami bass com rock, explorando temas como autoafirmação e liberdade feminina. O encerramento fica com “Maratona de Jogação”, um funk carioca que promete embalar festas pelo Brasil.

Em janeiro de 2025, os fãs poderão conferir videoclipes de todas as faixas no YouTube, com uma combinação de cenas de estúdio e performances ao vivo de Anitta.

“Ensaios da Anitta” chega após o sucesso de “Funk Generation”, lançado no início de 2024. O álbum dedicado ao funk não só conquistou as pistas de dança, como também alcançou um marco histórico ao ser indicado ao Grammy na categoria de “Melhor Álbum Latino”.