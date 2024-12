O anúncio que Beyoncé fará em janeiro

Beyoncé deixou seus fãs em alvoroço na noite da última quarta-feira (25) ao anunciar que fará um comunicado especial em 14 de janeiro de 2025. O anúncio veio em um vídeo publicado nas redes sociais logo após sua performance no intervalo do NFL Christmas Gameday.

No vídeo, a cantora aparece montada em um cavalo branco, segurando a bandeira americana, em uma cena de forte simbolismo. Sem fornecer detalhes adicionais, Beyoncé apenas revelou a data, mas isso foi suficiente para iniciar uma enxurrada de especulações entre os fãs e a mídia.

Muitos acreditam que Beyoncé está prestes a anunciar uma nova turnê mundial baseada em Cowboy Carter, seu álbum mais recente lançado em março de 2024. A expectativa cresceu após a repostagem do vídeo pela Live Nation, conhecida por organizar grandes eventos e turnês internacionais.

Nesta quinta-feira (26), a produtora intensificou os rumores ao interagir com os seguidores em suas redes sociais, perguntando qual show eles gostariam de ver no Brasil em 2025.

Outros fãs, porém, apostam no lançamento de um novo álbum, especulando que se trate do “Act III”, a última parte de uma trilogia que sucederia Cowboy Carter e Renaissance. A ideia de um projeto em três atos tem circulado desde o lançamento de Renaissance, consolidando-se como uma possibilidade aguardada pelos admiradores da artista.

Há também quem imagine que Beyoncé possa estar preparando mais uma performance histórica acompanhada de um documentário nos bastidores, similar ao sucesso de Homecoming, lançado na Netflix.

Saiba por que Beyoncé parou de lançar videoclipes

Beyoncé, uma das artistas mais icônicas da música mundial, construiu uma carreira marcada pela inovação visual. Álbuns como Lemonade (2016) elevaram o conceito de videoclipes a um patamar cinematográfico, transformando músicas em experiências audiovisuais completas.

Contudo, a cantora optou por abrir mão desse formato em seus dois últimos projetos: Renaissance (2022) e Cowboy Carter (2024). Em entrevista à GQ Magazine, Beyoncé explicou as razões por trás dessa mudança. Segundo a artista, a decisão reflete um desejo de destacar a música em sua forma mais pura.

“Achei importante que, durante uma época em que tudo o que assimilamos é o visual, o mundo pudesse focar na voz. A música é tão rica em história e instrumentação. Ela precisa de espaço para respirar por conta própria”, declarou. Para Beyoncé, videoclipes e outros elementos visuais podem acabar ofuscando a essência da música.

Ela destacou que a produção de um álbum envolve anos de trabalho meticuloso, e a prioridade deve ser a qualidade do som. Mesmo assim, suas apresentações ao vivo continuam sendo verdadeiros espetáculos, e a cantora não abandonou completamente o universo visual.

Em 2023, Beyoncé lançou Renaissance: A Film by Beyoncé, que combina um registro da turnê homônima com um documentário sobre a produção do álbum. Este foi o sexto projeto audiovisual dirigido pela artista, reafirmando sua dedicação ao cinema e à música de forma integrada.

Beyoncé também revelou na entrevista que suas inspirações musicais e cinematográficas variam de novos talentos a clássicos consagrados. Artistas como Raye, Victoria Monét, Doechii e Chloe x Halle estão entre suas preferências recentes, enquanto nomes lendários como Stevie Wonder e Marvin Gaye seguem ocupando um lugar especial em sua lista de influências.

No cinema, a artista elogiou Divertida Mente 2 e as séries House of the Dragon e The Chi. Além de sua carreira como cantora, Beyoncé continua explorando sua faceta de diretora e atriz. De seu papel inicial em Carmen: A Hip Hopera (2001) ao remake de O Rei Leão (2019), sua versatilidade artística permanece evidente.