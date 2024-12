A turnê solo que Hayley Williams planeja para 2025

A cantora Hayley Williams, conhecida como vocalista da banda Paramore, revelou planos para uma turnê solo em 2025. O anúncio empolgou fãs que acompanham sua carreira tanto na banda quanto em projetos individuais.

Ainda sem muitas informações sobre locais e datas, a turnê promete trazer canções de seus álbuns solo, como “Petals for Armor” e “Flowers for Vases / Descansos”, além de possíveis surpresas musicais.

Hayley, que conquistou grande reconhecimento pela autenticidade e profundidade de suas composições, deve aproveitar a oportunidade para explorar um formato mais intimista e experimental em seus shows.

Desde que iniciou sua carreira solo, a artista se destacou por sua capacidade de inovar e por abordar temas pessoais em suas músicas. Os fãs agora aguardam ansiosos por mais detalhes e pelo início da venda de ingressos, na expectativa de vivenciar uma nova faceta de Hayley Williams no palco.

Com o Paramore atualmente em hiato após o sucesso da turnê do álbum “This Is Why”, a artista parece estar pronta para um novo capítulo em sua trajetória musical.

Paramore agradece Taylor Swift por participar da The Eras Tour

O Paramore postou em sua página do Instagram um agradecimento a Taylor Swift.

“Obrigado por nos convidar para fazer parte de um momento tão incrível em sua vida e carreira. Adoramos tocar para os Swifties, adoramos ver você contar a história de sua vida através deste show. E nós realmente nos apaixonamos por toda a sua equipe. Parabéns por mais uma etapa deste passeio gigante e histórico! Nós amamos você!”, afirmou a legenda.

Vale destacar que o Paramore abriu os shows da estrela durante as datas no Reino Unido e na Europa. Taylor Swift anunciou a notícia em julho de 2023.

“Eu realmente não consigo conter minha empolgação porque… estamos adicionando 14 novos shows à The Eras Tour”, escreveu ela. “E posso viajar pelo mundo fazendo shows com @paramore!! Hayley e eu somos amigas desde que éramos adolescentes em Nashville e agora vamos brincar pelo Reino Unido/Europa no próximo verão??? Estou gritando???”, celebrou.

Recentemente, Taylor e Hayley se uniram para Castles Crumbling de Speak Now (Taylor’s Version), em 2023.

Em abril deste ano, Hayley Williams compartilhou em seus stories no Instagram após o lançamento do 11º álbum de estúdio de Taylor, The Tortured Poets Department, para mencionar o projeto como um de seus favoritos em homenagem ao Record Store Day.

“Cada um de nós conhece esse tipo de dor! É tão impressionante para mim como as palavras de Taylor se tornam específicas e coloridas, sem nunca perder o fio condutor universal. Estou tão pronto para ser companheiro de turnê.”, refletiu.