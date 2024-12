Ex-cantora gospel Jotta A faz revelações sobre cirurgia de redesignação sexual

Ella Viana de Holanda, que ficou conhecida na infância como o cantor gospel Jotta A, realizou o sonho da cirurgia de redesignação sexual, mais conhecida como "mudança de sexo", cerca de quase três anos após ter iniciado o processo de transição.

Neste último fim de semana, a cantora publicou um vídeo em seu canal no YouTube, onde deu detalhes sobre o procedimento, realizado em uma clínica em Santa Catarina, e o processo pelo qual uma pessoa muda fisicamente para que seu corpo corresponda ao gênero com o qual se identifica.

Através dos Stories do Instagram, a ex Jotta A respondeu sobre a cirurgia. "Desde criança, eu sofria por não reconhecer o meu corpo. Mas só na fase adulta eu tive acompanhamento com um psicólogo e psiquiatra que me atestaram com disforia de gênero, e então eu pude saber sobre a cirurgia. Vale ressaltar que nem todas trans precisam fazer a cirurgia, somente as que tem disforia de gênero assim como eu tinha", disse.

Ella, inclusive, confessou o motivo de estar compartilhado de sua intimidade. "Porque apesar de estarmos no século XXI . Ainda existe muita desinformação. Eu, por exemplo, se tivesse informações na infância teria evitado tardar esse processo de reconexão com quem eu sempre fui. Hoje você pode ter acesso a essa cirurgia (apesar da grande fila) através do SUS, por exemplo", declarou.

"Essa cirurgia não é uma cirurgia plástica. É uma cirurgia de reconstrução de identidades. Algo que vale a pena compartilhar para que outras pessoas que sonham com isso, tenham acesso à informação", pontuou a cantora.