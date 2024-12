Veja quais foram os álbuns mais aclamados pela música de 2024

A plataforma reúne as considerações dos álbuns feitas por veículos de comunicação renomados do mundo inteiro, como The Guardian, Pitchfork, Billboard, AllMusic, Rolling Stone, Variety e outros - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O ano de 2024 foi responsável por reunir lançamentos de grande impacto na indústria musical, com a repercussão e o sucesso sendo previsíveis. O Metacritic, que é a principal fonte que destaca quais são as principais críticas dadas pelos veículos da imprensa, trouxe os projetos musicais mais aclamados.

A plataforma reúne as considerações dos álbuns feitas por veículos de comunicação renomados do mundo inteiro, como The Guardian, Pitchfork, Billboard, AllMusic, Rolling Stone, Variety e outros, somando uma pontuação – de 0 a 100 – com uma média ponderada que resulta em uma única nota: o Metascore.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu quais foram os álbuns que foram mais aclamados em críticas de 2024. Confira abaixo:

5. Cowboy Carter – Beyoncé

Lançado em 29 de março, o oitavo álbum de estúdio da Queen B! foi o segundo disco mais aclamado por uma artista feminina do ano. O disco alcançou média de 91 de Metascore de 22 avaliações. Além disto, a norte-americana alcançou um marco com cerca de 11 indicações nas categorias do Grammy Awards, incluindo ‘Álbum do Ano’, a principal da premiação.

4. Patterns in Repeat – Laura Marling

O oitavo álbum da cantora britânica foi lançado em 25 de outubro, e foi escrito após o nascimento da filha da artista, nascida em 2023, tendo alcançado, também, a média de 91, baseado em 15 críticas.