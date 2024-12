Post Malone e Beyoncé: Parceria marcante no Halftime Show de Natal

Post Malone surpreendeu fãs e críticos ao participar do show do intervalo da NFL, liderado por Beyoncé durante o jogo Texans-Ravens no NRG Stadium, em Houston, no último dia de Natal. A performance, que já é considerada um marco na música e no entretenimento, contou com uma produção grandiosa e colaborações especiais.

Em suas redes sociais, Post Malone, de 29 anos, compartilhou uma mensagem emocionante para a cantora de 43 anos. “Muito obrigada, @Beyonce, por me receber em Houston e em seu lindo disco. Também, obrigada por compartilhar seu talento e arte com o mundo. Eu te amo”, escreveu o artista no X (antigo Twitter).

A parceria entre Beyoncé e Malone aconteceu na faixa “Levii’s Jeans”, presente no álbum Cowboy Carter. A canção une dois ícones texanos: Beyoncé, natural de Houston, e Malone, oriundo da região de Dallas-Fort Worth. A apresentação reforçou a conexão entre os dois artistas e trouxe um toque especial ao espetáculo, que incluiu diversos momentos emocionantes.

Post Malone: O Halftime show que entrou para a história

Beyoncé entregou uma performance memorável de 12 minutos que cativou o público e ganhou status de evento global. O espetáculo, que já está disponível como especial na Netflix, começou com a diva entrando dramaticamente a cavalo, vestida como uma cowgirl em um figurino branco impecável.

O show foi uma celebração ao seu último álbum, Cowboy Carter, um trabalho inovador com fortes influências do country, que liderou a Billboard 200 por duas semanas consecutivas. Além de Malone, a apresentação contou com as participações de Shaboozey, Tanner Adell e Brittney Spencer, além de sua filha, Blue Ivy, que encantou como dançarina, mantendo a tradição da Renaissance World Tour. Entre as faixas apresentadas, destacaram-se “Spaghetti”, “Sweet Honey Buckiin’”, “16 Carriages”, “Texas Hold ‘Em” e “Jolene”.

Após o espetáculo, Beyoncé deixou os fãs em polvorosa ao sugerir um novo projeto previsto para 2025. Em uma postagem enigmática nas redes sociais, ela divulgou um vídeo montada em um cavalo branco, segurando uma bandeira americana. O clipe encerrava com a data “1.14.25” e a frase: “Olhe para aquele cavalo.”

O Halftime Show de Beyoncé reafirmou sua posição como uma das artistas mais influentes de todos os tempos, enquanto a participação de Post Malone trouxe ainda mais brilho ao evento. A parceria entre os dois provou ser uma combinação perfeita, unindo o melhor do talento texano em um espetáculo que será lembrado por gerações.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis