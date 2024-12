Sandy & Junior: Certificados de Ouro mesmo anos após fim da dupla

Mesmo após o encerramento oficial da dupla em 2007, Sandy & Junior continuam a marcar presença no cenário musical.

O legado dos irmãos foi revivido em 2019 com a turnê Nossa História, que celebrou os 30 anos de carreira da dupla. Embora sem músicas inéditas, o projeto rendeu um álbum e um DVD ao vivo lançados em 2020, além de um especial no Globoplay.

Recentemente, a Pró-Música Brasil anunciou que várias faixas ao vivo do álbum Nossa História (Ao Vivo) conquistaram certificações de ouro, um feito que reafirma a relevância contínua do trabalho de Sandy & Junior.

Entre as músicas certificadas estão as clássicas “Quando Você Passa (Turu Turu)”, “Olha o Que o Amor Me Faz”, “No Fundo do Coração” e “Não Dá Pra Não Pensar”. Cada certificado de ouro equivale a 40 mil unidades vendidas ou sua equivalência em streams e downloads.

A turnê Nossa História foi um sucesso estrondoso, com 18 shows realizados em estádios no Brasil, Nova York e Lisboa. Inicialmente planejada para 10 apresentações, a demanda do público levou à inclusão de datas extras.

O encerramento ocorreu no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, com um público de 100 mil pessoas. A turnê totalizou mais de 567 mil ingressos vendidos e arrecadou cerca de R$ 120 milhões, consolidando-se como um marco na música brasileira. Sandy & Junior também quebraram recordes ao realizar quatro shows esgotados no Allianz Parque, em São Paulo, um feito inédito até então.

Sandy e Junior: Carreira solo

Enquanto o legado de Sandy & Junior continua a ser celebrado, Junior Lima segue explorando sua carreira solo. O cantor e produtor está em turnê com seu novo projeto, a Solo Tour, e já se prepara para uma apresentação especial no Réveillon da Avenida Paulista, em São Paulo. O show, gratuito e democrático, promete atrair uma multidão de fãs e curiosos que desejam celebrar a chegada de 2025 ao som de hits icônicos e novas músicas.

Junior está escalado para se apresentar às 18h40, trazendo uma performance vibrante que combina nostalgia e inovação. Em entrevista, ele compartilhou sua empolgação em levar seu trabalho a um evento tão grandioso e acessível. “Eu tô muito feliz de poder tocar no Réveillon da Paulista, uma festa tão bonita e democrática. Feliz de poder levar meu trabalho pras pessoas de forma tão acessível e numa noite tão especial como a virada do ano”, declarou.

O show de Junior Lima promete ser um dos destaques da celebração, ao lado de outros grandes nomes da música brasileira, como Gloria Groove. O evento na Avenida Paulista é aguardado com grande expectativa, representando um momento único para celebrar não apenas o ano novo, mas também a renovação da música e da arte.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis