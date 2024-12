Rosé supera “Gangnam Style” e quebra novo recorde com o hit “APT.” - (crédito: TMJBrazil)

Rosé, integrante do BLACKPINK, segue em ascensão meteórica com sua carreira solo. Seu mais recente single, “APT.”, em parceria com Bruno Mars, está quebrando recordes e consolidando seu lugar como um dos maiores sucessos de 2024.

O videoclipe de “APT.” atingiu 700 milhões de visualizações no YouTube em apenas 70 dias, tornando-se o clipe de K-Pop que alcançou essa marca mais rapidamente.

Esse recorde anteriormente pertencia a “Gangnam Style”, de PSY, que precisou de 118 dias para atingir os mesmos números em 2012. Apesar de “Gangnam Style” acumular impressionantes 5,4 bilhões de acessos ao longo dos anos, o feito de Rosé ressalta o impacto imediato e massivo de sua colaboração com Bruno Mars.

“APT.” é o single principal do álbum rosie, lançado em dezembro, e marca o primeiro trabalho de Rosé sob a gravadora norte-americana Atlantic Records. A faixa, co-escrita por Rosé, Bruno Mars e uma equipe de compositores renomados, também é um fenômeno nas plataformas de streaming.

No Spotify, já soma 729 milhões de reproduções e conquistou certificações de platina em países como Canadá, Nova Zelândia e platina dupla na Austrália.

Rosé: Domínio nas paradas e recordes de streaming

Além de dominar o YouTube, “APT.” também tem se destacado nas paradas musicais globais. A música está há nove semanas consecutivas no topo da Billboard Global 200, que leva em conta streams e downloads em mais de 200 territórios. Na última semana, o single registrou 142 milhões de streams globais e vendeu 18 mil cópias, solidificando seu sucesso contínuo.

Em 2024, “APT.” quebrou o recorde de maior volume de streams semanais, alcançando impressionantes 224,5 milhões na semana de 2 de novembro. Dos dez maiores volumes de streams semanais registrados neste ano, nove pertencem ao hit de Rosé e Bruno Mars, um feito sem precedentes para a música K-Pop.

O impacto de “APT.” não se limita apenas às plataformas de streaming. O sucesso da faixa tem sido visto como uma representação da força global do K-Pop e da capacidade de Rosé de conquistar mercados internacionais como artista solo. Com números expressivos e reconhecimento crescente, Rosé reafirma sua relevância no cenário musical e continua a escrever seu nome na história da música global.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis