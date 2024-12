Rosé atinge novo marco no Spotify e quebra recorde de Jimin

Rosé, integrante do BLACKPINK, continua acumulando conquistas na indústria musical. Seu álbum solo, rosie, lançado em 6 de dezembro, quebrou o recorde de Jimin (BTS) ao se tornar o álbum de K-Pop que alcançou um bilhão de streams no Spotify mais rapidamente.

Enquanto o álbum MUSE, de Jimin, alcançou essa marca em 46 dias, rosie atingiu o mesmo número em apenas 21 dias, consolidando o poder de Rosé como artista solo.

O desempenho de rosie foi amplamente impulsionado pelo sucesso do single principal “APT.”, uma colaboração com Bruno Mars. A faixa já acumula 729 milhões de streams e é o carro-chefe do álbum. Outras músicas de destaque incluem “number one girl”, com 80 milhões de reproduções, e “toxic till the end”, que já alcançou 64 milhões de streams.

Esta última ganhou um videoclipe estrelado por Evan Mock, que também gerou especulações sobre um possível relacionamento entre ele e Rosé.

O marco de um bilhão de streams é apenas mais um na série de recordes que Rosé quebrou em 2024. A artista também se destacou anteriormente com o hit “APT.”, superando “Gangnam Style” de PSY e estabelecendo novos padrões para o K-Pop em plataformas globais.

Rosé: Jimin mantém sua relevância com “Who”

Embora o momento seja de Rosé, Jimin, membro do BTS, também continua marcando a história do K-Pop. Sua música “Who” alcançou 1,2 bilhão de streams no Spotify em apenas 151 dias, estabelecendo o recorde para a música de K-Pop mais rápida a atingir esse marco. Essa conquista coloca Jimin à frente de artistas globais como Harry Styles, cuja música “As It Was” alcançou o mesmo número em 155 dias.

Além disso, Jimin foi reconhecido como o artista solo de K-Pop mais ouvido nos Estados Unidos em 2024, superando a marca de um bilhão de streams on-demand no país. Ele também manteve o topo da parada Daily Top Artist do Spotify na Coreia do Sul por 500 dias consecutivos – mais do que qualquer outro artista na história.

Embora Rosé e Jimin sigam trajetórias individuais impressionantes, ambos mostram a força e a relevância global do K-Pop, conquistando públicos além das fronteiras da Coreia do Sul e estabelecendo recordes históricos na música mundial.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis