Maya Massafera posta foto de biquíni e recebe pergunta sem noção; veja

Reprodução/ Instagram @mayamassafera Maya Massafera

Maya Massafera, influencer, numa rede social, postou várias fotos de biquíni de oncinha, e mostrou o corpo de ‘boneca’. Os elogios foram muitos, mas teve quem fez comentários maldosos.

‘Tá de absorvente?’

"Mana, tá de absorvente?", questionou um seguidor. A ativista Léo Kret deu conselho especial para a influencer. "Tá linda ! Uma dica , usa biquíni fio dental com as laterais asa delta e mais finas , além de dá mais quadril vai ficar mais bonita ainda amor", comentou. "Toda linda, toda gostosa", reforçou David Brazil.

Recentemente, Maya Massafera entrevistou Neymar, que estava um pouco "altinho", com a esposa, Bruna Biancardi. Ela perguntou o que o jogador achou dela após a transição de gênero. "Gata", comentou o craque. "Ao vivo, está ainda mais bonita", reforçou Bruna.

Maya Massafera acumula mais de 5 milhões de seguidores na rede social. A influencer, quando não podia falar, viralizou com sua forma carinhosa de tratar as pessoas, soltando beijos e fazendo coraçãozinho com suas unhas enormes. A repercussão foi tanta que na novela Mania de Você, o vilão Mavi, papel de Chay Suede, reproduziu em uma cena da trama.