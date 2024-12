Ex-BBBs que ficaram pelados para plataformas adultas em 2024

É inegável o grande sucesso causado pela 24ª temporada do Big Brother Brasil. Alguns dos ex-participantes da edição do reality show buscaram encontrar novas formas de faturar dinheiro para além da visibilidade alcançada na casa mais vigiada do Brasil.

No mundo pós-confinamento, alguns dos competidores encontraram sucesso ao explorar a rede líder de monetização de conteúdo na América Latina, Privacy.

Nizam, que foi um dos destaques do BBB 24, e foi o 4º eliminado da temporada, viveu e muito a experiência após o programa. Além de ter engatado um rápido affair com a atriz Letícia Spiller em pleno Carnaval, ele colheu frutos positivos com sua estreia na plataforma de conteúdo adulto, tendo até alcançado o topo do ranking do Privacy.

Em entrevista, inclusive, o influenciador contou que já ganhou R$ 100 mil com seu trabalho na plataforma. "Eu faço só o Privacy, carreira solo. (…) Fiquei no top 1 por seis ou sete dias. Já meu deu cinco dígitos, R$100 mil", revelou.

Juninho, o motoboy que dividiu opiniões pela sua participação no BBB 24, também se rendeu ao Privacy, e saiu ganhando – e muito -, com os investimentos, ao cobrar R$ 49,90 por mês pelo acesso ao seu material. Em entrevista à revista Quem, o ex-BBB revelou ter faturado R$ 100 mil em questão de dois meses. "Paguei dívidas de cartão de crédito e de cheque especial, que acabaram virando uma bola de neve, inclusive por conta da pandemia", disse.