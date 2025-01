O que se sabe sobre o possível show da Cher no Brasil

A icônica cantora americana Cher revelou recentemente, em entrevista exclusiva, que foi convidada para se apresentar no Brasil. Apesar da expectativa dos fãs, a artista, de 77 anos, afirmou que ainda não há uma data definida para a tão aguardada estreia no país.

“Claro que gostaria. Temos discutido quando. Já me convidaram, na verdade. Mas pode deixar que vocês serão os primeiros a saberem”, disse Cher, falando diretamente de sua casa em Malibu, na Califórnia. A entrevista foi concedida para a Folha de S. Paulo.

A cantora, conhecida por sucessos como “Believe” e “If I Could Turn Back Time”, nunca realizou um show em solo brasileiro, o que torna a possibilidade ainda mais especial para os admiradores locais. Além de falar sobre música e planos para futuras apresentações, Cher abordou questões políticas e sociais durante a conversa.

Ela expressou sua preocupação com o avanço da inteligência artificial, o retrocesso nos direitos reprodutivos das mulheres nos Estados Unidos e o possível retorno de Donald Trump à presidência. Tais temas, segundo a artista, são fatores que a fazem cogitar deixar o país.

O que se sabe sobre a possível aposentadoria de Cher

A icônica cantora e atriz Cher, de 78 anos, sinalizou que seu próximo álbum poderá marcar o fim de sua carreira musical. A revelação foi feita durante um evento em Londres, onde promovia sua autobiografia recém-lançada, “Cher: The Memoir, Part One”, publicada em 19 de novembro.

“Este é provavelmente o último álbum que vou fazer”, afirmou a artista, que está na música desde 1965. Apesar do tom de despedida, Cher demonstrou entusiasmo com o novo projeto: “São músicas incríveis, e estou realmente empolgada por estar fazendo isso.”

O anúncio vem após o lançamento de seu álbum natalino em outubro de 2023, que marcou sua volta ao estúdio com músicas inéditas após uma década. Seu último trabalho de composições originais foi “Closer To The Truth” (2013), impulsionado pelo sucesso de “You Haven’t Seen The Last of Me”. Em 2018, Cher conquistou a crítica com um álbum de covers do ABBA, que reafirmou sua relevância na indústria.

Durante o evento, Cher também refletiu sobre sua longa trajetória na música e na cultura pop. “Sou mais velha que a poeira agora, ok? Sou a pessoa mais velha em quase todas as salas em que entro, a menos que seja em um asilo,” brincou. Ela ainda compartilhou conselhos para as gerações mais jovens: “Superem isso, saiam e vivam. Vocês têm toda a vida pela frente.”

Embora não tenha anunciado oficialmente uma aposentadoria, o possível adeus de Cher aos estúdios e palcos representa o encerramento de uma era marcada por sucessos como “Believe”, “If I Could Turn Back Time” e sua capacidade de se reinventar ao longo das décadas.