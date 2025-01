O retiro espiritual que Liam Gallagher planeja

Liam Gallagher surpreendeu e divertiu seus fãs ao revelar que planeja um retiro espiritual na Mongólia antes dos ensaios para a tão aguardada reunião do Oasis, marcada para 2025. Respondendo perguntas na rede social X, o cantor afirmou: “Vou para a Mongólia por um mês para praticar meu renascimento espiritual e depois ficar preso nos ensaios” (via Rock Celebrities).

A reunião do Oasis será a primeira desde 2009, quando a banda encerrou suas atividades devido a desentendimentos entre Liam e Noel Gallagher. Agora, com a aproximação da turnê Live ’25, os irmãos parecem prontos para deixar os conflitos no passado.

Em entrevista recente, Noel garantiu que a dinâmica será mais tranquila: “Agora temos mais de 50 anos, estamos velhos demais para brigas. Esta turnê será uma celebração do legado da banda.”

A turnê, que começa em julho de 2025, promete revisitar os maiores sucessos do grupo e será uma das mais esperadas do ano. Passará por países da Europa, América do Norte, Ásia, Oceania e América do Sul. No Brasil, os fãs poderão assistir aos shows nos dias 22 e 23 de novembro, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Oasis: como foram os shows da banda no Brasil

Após anos de espera e um histórico de conflitos, os irmãos Noel e Liam Gallagher, da lendária banda britânica Oasis, retornam ao Brasil com uma aguardada turnê de reunião, marcada para novembro de 2025. Os shows, anunciados no perfil oficial da banda, acontecerão nos dias 22 e 23 de novembro, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Em nota recente, o grupo destacou: “As armas silenciaram. A grande espera acabou. Venha ver, isso não será televisionado”. A relação conturbada dos Gallagher, no entanto, é conhecida desde as primeiras passagens do Oasis pelo Brasil. Em 1998, a banda pisou em solo brasileiro pela primeira vez com a turnê do álbum Be Here Now.

Os shows ocorreram no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e no então Metropolitan, no Rio de Janeiro, reunindo fãs e gerando manchetes. Na ocasião, Noel e o baixista Paul McGuigan representaram a banda em uma coletiva de imprensa, enquanto Liam e os demais membros preferiram descansar no hotel. “Não sei por que vocês perdem tempo com chatos como nós,” provocou Noel, arrancando risadas dos presentes.

A segunda visita do Oasis ao Brasil foi em 2001, durante o Rock in Rio, quando a banda se apresentou para um público diverso e dividiu o palco com grandes nomes do rock. Em 2006, a turnê Don’t Believe The Truth trouxe a banda de volta a São Paulo, e, em 2009, o grupo fez sua última passagem pelo país antes da separação, com a turnê do disco Dig Out Your Soul, que passou também por Curitiba e Porto Alegre.

Agora, em um dos retornos mais aguardados do rock britânico, Noel e Liam parecem finalmente dispostos a enterrar as brigas e fazer as pazes — ao menos nos palcos. Contudo, medidas foram tomadas para garantir que a turnê ocorra sem incidentes: segundo fontes, os irmãos terão camarins e transportes separados. Liam comentou nas redes sociais que os dois evitarão entrevistas para manter a harmonia, prometendo inclusive uma trégua nas famosas provocações ao irmão.

A expectativa é alta, e os fãs brasileiros já se preparam para garantir seus lugares e reviver momentos inesquecíveis ao som de uma das bandas mais icônicas do britpop.