7 novelas que não foram bem em audiência na TV durante 2024

Ao longo de 2024, as novelas, sejam elas inéditas ou reprises, foram marcadas pelo impacto causado sobre o público, tenha sido na audiência ou nas histórias que foram – e estão sendo – abordadas.

Em meio a alguns sucessos, as principais emissoras, Globo, Record, e o SBT, viram seus índices despencarem após emplacarem sucessos em seus respectivos horários de exibição das novelas nacionais.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com as novelas que foram fracasso em audiência na TV em 2024. Confira:

Reprisada com o objetivo de ocupar a linha de shows da Record, a reapresentação da novela assinada por Carlos Lombardi, exibida originalmente entre 2013 e 2014, teve seu término antecipado com uma série de cortes após alcançar péssimos índices em audiência.

A trama estrelada por Simone Spoladore e Fernando Pavão conquistou apenas 2,4 pontos de média geral na Grande São Paulo, de acordo com dados consolidados do Kantar Ibope Media, ao longo de apenas 34 capítulos veiculados, tendo sido a pior por uma reprise transmitida na emissora em 20 anos.

Com o objetivo de reverter o grande fracasso da antecessora, Fuzuê (2023), o autor Daniel Ortiz teve a difícil missão de recuperar a audiência da faixa das sete. Todavia, ainda que tenha cumprido a missão, a trama enfrentou empecilhos, como críticas pela história abordada, além de reclamações do próprio elenco, como a, então, tida como protagonista principal da história, Arlete Salles, que quase não foi vista na narrativa.

Renascer

Após o fenômeno de Pantanal (2022), a Globo manteve seus investimentos em novelas com temática rural, após a exibição de Terra e Paixão (2023), e lançou o remake da trama homônima de 1993. Todavia, a história adaptada por Bruno Luperi se tornou cansativa aos olhos do público, e derrubou a audiência do horário das nove. Com críticas mistas, a novela, curiosamente, é vista como um sucesso na TV, quando comparada com a sucessora, Mania de Você.

Mania de Você

Diante do desgaste das sagas rurais, a Globo escalou João Emanuel Carneiro, e lançou sua aposta, com o objetivo inicial de elevar a audiência do horário. No entanto, a aposta foi por água a baixo, e logo nos primeiros capítulos, a trama foi alvo de cortes drásticos pela direção da emissora carioca, o que deixou o público confuso e afetado diretamente no Ibope. Com previsão de término para março de 2025, a novela terminará, provavelmente, com o título de pior audiência da história do horário em quase 60 anos.

Cheias de Charme

A segunda reapresentação da saga das Empreguetes vividas por Leandra Leal, Isabelle Drummond e Taís Araújo não repetiu o mesmo êxito alcançado no Vale a Pena Ver de Novo, em 2016, tampouco na sua transmissão original, em 2012, e deixou a Globo na mira da concorrência com a liderança ameaçada, após anos desde que implementou a estreia da faixa intitulada Edição Especial.

Paraíso Tropical

A novela, exibida originalmente em 2007, assinada por Gilberto Braga (1945-2021) e Ricardo Linhares, foi responsável por conquistar uma série de recordes negativos no Vale a Pena Ver de Novo, e despediu-se com o título de pior audiência de uma novela transmitida na faixa desde 2014.

A Caverna Encantada

Após A Infância de Romeu e Julieta, Íris Abravanel desenvolveu uma nova história original. Todavia, o desgaste com o formato infanto-juvenil no horário nobre do SBT, e o crescimento da faixa turca instaurada pela Record amargou o fracasso da atual produção, no ar desde julho. A expectativa, inclusive, é de que a obra termine com o pior Ibope por uma obra produzida pela emissora desde 2007.

