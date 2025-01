Os homens famosos que mais ganharam dinheiro com onlyfans

Em 2024, a plataforma de conteúdo adulto Privacy revelou a lista dos 20 perfis masculinos de maior destaque, e entre os nomes que se sobressaíram, Yuri Bonotto, ex-participante de A Fazenda 16 (Record), conquistou uma posição de destaque. O modelo e dançarino, conhecido por sua atuação como "Bombeiro da Eliana", figura em 12º lugar, após conquistar a atenção do público no reality rural. Seu sucesso na plataforma é um reflexo de sua trajetória multifacetada, que inclui sua carreira como assistente de palco e modelo, além de sua presença como influenciador.

A lista de destaque inclui perfis como os de Jeferson Reis, Alex Mendes e Ludwig, que ocupam as primeiras posições. Esses perfis demonstram o crescente fenômeno do conteúdo adulto, que, cada vez mais, atrai um público diversificado. Além disso, a ascensão de alguns desses criadores tem sido impulsionada por parcerias com personalidades públicas, como Andressa Urach. O envolvimento de Urach com nomes como Gabriel Brito e Jocemar Beloto ajudou a alavancar suas carreiras na plataforma, tornando-as mais visíveis e acessíveis a uma audiência maior.

Leia também: Famosos na Justiça: as brigas que causaram polêmica em 2024

A relevância do conteúdo adulto também se reflete em nomes que, anteriormente, eram mais conhecidos por sua participação em outros meios, como o Big Brother Brasil 24 (Globo). Juninho e Nizam, ex-participantes do programa, encontraram uma nova fonte de renda ao se envolverem com a plataforma Privacy. Em uma entrevista para a revista Quem, Juninho revelou que, após três meses de trabalho na plataforma, havia faturado cerca de R$ 100 mil, o que indica um potencial financeiro significativo para aqueles que buscam se reinventar profissionalmente. A transição de reality show para o universo digital de conteúdo adulto parece ser uma estratégia eficaz para muitos ex-BBBs.

Leia também: Ex-BBBs que ficaram pelados para plataformas adultas em 2024

Além de Juninho e Nizam, outros nomes de destaque, como Kilyan (17º colocado) e Lucas Ferraz (18º), ex-namorado de Andressa Urach, também marcaram presença na lista. Ferraz e Kilyan, que inicialmente foram conhecidos por sua associação com a vice-Miss Bumbum, viram seus perfis decolarem ao criarem conteúdos em parceria com ela. O impacto de Urach na popularização desses perfis demonstra o poder das parcerias estratégicas no cenário do conteúdo adulto, que, em 2024, segue sendo uma alternativa lucrativa e crescente para muitos influenciadores e ex-participantes de reality shows.