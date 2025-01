Confira quais são as próximas novelas brasileiras em 2025

Dentre as novidades preparadas, as principais emissoras da TV brasileira, além dos serviços de streaming, continuarão apostando todas as fichas nas novelas - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Com o ano de 2024 chegando ao fim, as principais empresas do país estão empenhadas para o desenvolvimento da programação de 2025, e alinhando os últimos detalhes com a dramaturgia. Dentre as novidades preparadas, as principais emissoras da TV brasileira, além dos serviços de streaming, continuarão apostando todas as fichas nas novelas.

A Globo pretende fazer história com a celebração dos seus 60 anos de existência, com remakes, continuação de novelas de grande sucesso da década passada, e de claro, na tentativa de recuperar a audiência de suas faixas das sete e, principalmente, das nove.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com as próximas novelas inéditas que estreiam no Brasil em 2025. Confira abaixo:

Beleza Fatal: Após ter sido adiada, a primeira novela original da Max teve sua estreia definida para 27 de janeiro de 2025, sob autoria de Raphael Montes, o mesmo autor da aclamada série Bom Dia, Verônica, da Netflix.

Vale Tudo: A Globo está apostando todas as fichas no remake do clássico da dramaturgia, exibido entre 1988 e 1989. Adaptada por Manuela Dias, a nova versão da trama virá com uma história ambientada na contemporaneidade, e com a difícil missão de recuperar a audiência do horário nobre, que vivencia sua maior crise com Mania de Você, a partir de março.

Guerreiros do Sol: A novela, que está gravada desde 2023, teve seu lançamento adiado para 2024, e, finalmente terá sua estreia no serviço de streaming Globoplay, em abril de 2025, com o lançamento em esquema de cinco capítulos por semana.

Dona de Mim: A substituta de Volta por Cima, de Claudia Souto, será escrita por Rosane Svartman, e chegará sob grandes expectativas após o grande sucesso alcançado pela dramaturga com Vai na Fé (2023). A previsão de estreia é para o final de abril, no horário das sete.

Êta Mundo Bom! 2: A novela, exibida originalmente em 2016, vai ganhar uma continuação, que será assinada por Walcyr Carrasco e Mauri Wilson, sob direção de Amora Mautner, com a saga de Candinho (Sergio Guizé). A sequência da história será ambientada na década de 1950, e substituirá Garota do Momento, em junho, na faixa das seis.

Coração Acelerado: Izabel de Oliveira, que foi recontratada pela Globo, será autora de uma trama que abordará o universo sertanejo, em parceria com Maria Helena Nascimento – responsável por Rock Story (2016) -, para o horário das sete, com previsão de lançamento no final do segundo semestre.

Paulo, o Apóstolo: A próxima produção bíblica da Record possui previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2025, sob assinatura de Cristiane Cardoso, após o lançamento das duas últimas temporadas de Reis, e seguirá o formato da antecessora.