A possível setlist da nova turnê mundial de Shakira

A expectativa para a turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, de Shakira, ganhou um novo capítulo após um integrante da banda da cantora acidentalmente vazar o que parece ser o setlist dos shows. Com estreia marcada para fevereiro de 2025, a turnê promete ser uma celebração dos grandes sucessos da artista colombiana.

De acordo com o vazamento, o repertório conta com 26 músicas, incluindo medleys que misturam hits consagrados. Entre as faixas reveladas estão clássicos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever Wherever” e “Waka Waka”, além de canções recentes como “BZRP Music Sessions #53” e “Monotomía”. Os fãs também podem esperar momentos de emoção com “Antología” e “Pies Descalzos”.

A turnê passará pelo Brasil com shows no Rio de Janeiro, no dia 11 de fevereiro, e em São Paulo, no dia 13. Os ingressos já estão à venda, com valores a partir de R$ 295.

Confira o suposto setlist:

La Fuerte Girl Like Me Las de la Intuición / Estoy Aquí Te Felicito / TQG Acróstico Copa Vacía / La Bicicleta / La Tortura Addicted To You Hips Don’t Lie Chantaje Monotomía Loca Entre Parêntesis Ciega Sordomuda / El Jefe Cómo, Dónde y Cuándo Última Ojos Así Pies Descalzos Antología Poem To a Horse Objection Whenever Wherever Waka Waka She Wolf BZRP Music Sessions #53 Soltera Don’t Brother

Shakira: saiba todos os detalhes da turnê que passará pelo Brasil

A estrela pop colombiana Shakira anunciou que sua turnê, Las Mujeres Ya No Lloran passaria pela América Latina e, além de incluir shows em países como México, Argentina, Chile, Peru e Colômbia, a cantora também incluiu a nova série de shows no Brasil.

Com isso, Shakira marca seu tão esperado retorno à sua terra natal e prometendo uma experiência que transcende a música.

Depois de vários anos longe dos palcos de diversas cidades, inclusive de sua terra natal, Barranquilla – depois de 19 anos, Shakira volta para casa. Na Colômbia também se apresentará em Bogotá e Medellín. No Brasil, as apresentações acontecem no Rio de Janeiro, dia 11 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos, e em São Paulo, no dia 13 de fevereiro, no Estádio MorumBIS.

Las Mujeres No Ya Lloran World Tour, promovida pela Live Nation, é uma homenagem à música popular de Shakira, com um olhar para o futuro. Inspirada no seu álbum Las Mujeres Ya No Lloran, esta turnê promove uma mensagem de empoderamento e força, que a cantora busca transmitir a várias gerações de fãs — aqueles que nunca a viram ao vivo e aqueles que estão esperando por seu retorno há muitos anos.

Com uma nova produção pensada com a mais alta tecnologia, seus maiores sucessos, músicas inéditas e diversas surpresas, a turnê almeja ser uma experiência inesquecível, tanto visual quanto musical. Neste retorno aos palcos latino-americanos, Shakira procura criar um espaço onde os seus fãs possam partilhar e celebrar com ela o poder do renascimento pessoal tal como um diamante, que se forma sob pressão e emerge mais forte e brilhante após as adversidades.

Recentemente, Shakira lançou seu décimo segundo álbum de estúdio, Las Mujeres Ya No Lloran, recebendo ótimas críticas. O disco é uma prova da sua resiliência e força, bem como do poder da música para transformar as experiências mais difíceis em momentos valiosos.

Nas primeiras 24 horas após seu lançamento, o álbum se tornou o álbum mais transmitido de 2024 e foi certificado sete vezes com Platina.