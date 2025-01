O documentário sobre Karol G que será lançado em 2025

A Netflix revelou que lançará um documentário sobre Karol G, aclamada cantora colombiana, em 2025. O projeto será dirigido por Cristina Costantini, premiada diretora e produtora, e promete oferecer aos fãs um olhar íntimo sobre a vida e a carreira da artista. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (30), gerando grande expectativa entre os admiradores da música latina.

Karol G compartilhou a novidade em suas redes sociais, descrevendo o documentário como uma história que reflete sua trajetória e conexão com os fãs. Em uma mensagem escrita em papel decorado com corações e o logo da Netflix, a artista escreveu: “Uma história nascida de sonhos que pareciam impossíveis, alimentada por uma fé inabalável. Uma jornada incansável que desafiou todas as probabilidades. Minha vida. Meu trabalho. Minha verdade. E a poderosa conexão que compartilho com todos vocês. Meu sonho se tornou realidade.”

Descrito pela Netflix como “um retrato íntimo de um ícone global da música — a mulher por trás da artista”, o documentário destacará momentos cruciais da carreira de Karol G desde seu grande avanço em 2016. A cantora, cujo nome verdadeiro é Carolina Giraldo Navarro, alcançou marcos históricos na indústria musical. Em 2023, seu álbum “Mañana Será Bonito” tornou-se o primeiro álbum totalmente em espanhol de uma artista feminina a liderar a parada Billboard 200.

A turnê “Mañana Será Bonito World Tour”, encerrada em julho de 2024, também reforçou seu status como uma das maiores estrelas globais. A turnê arrecadou mais de 313 milhões de dólares, tornando-se a mais lucrativa de uma artista feminina na história do Boxscore, superando seu próprio recorde estabelecido na “$trip Love Tour” de 2022.

Produzido pela This Machine, uma divisão da Sony Pictures Television, em parceria com a Bichota Films e a Interscope Films, o documentário também conta com John Janick e Nir Seroussi, da Interscope, como produtores executivos. Mais detalhes sobre o conteúdo e a data de lançamento ainda não foram divulgados, mas a produção já promete ser um marco na história da música latina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROL G (@karolg)

Karol G fala das críticas sobre a letra da música ‘+57’

Karol G deu uma longa resposta às críticas à sua nova música +57, com J Balvin, Feid, Maluma e outros artistas colombianos. Ela enfrenta reações negativas sobre a letra que alguns interpretaram como sexualização de menores.

Segundo a Billboard, sua postagem veio quatro dias após lançar a faixa de reggaeton, que reuniu os maiores hitmakers da Colômbia, incluindo também Ryan Castro, Blessd e DFZM. Produzida por Ovy on the Drums e coescrita por Keityn, a música, mesmo antes de ser lançada, estava sendo esperada como um novo hino para a Colômbia.

Na última quinta-feira (7), a letra da música recebeu críticas online, com pessoas apontando a sexualização excessiva de menores. A Rolling Stone En Español publicou uma coluna intitulada “O desastre de +’57′” e o Instituto Colombiano de Bem-estar Familiar (ICBF) emitiu uma declaração dizendo que a música “reforça a sexualização de crianças em nosso país” e que “não contribui para nossa luta contra a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes”.

Karol escreveu em seus stories do Instagram que, como artistas, são expostos à opinião pública e que a letra da música foi tirada do contexto. Ela começou sua mensagem apontando que sempre foi grata pelo apoio de seus fãs e daqueles que “conhecem meu projeto, as intenções do meu trabalho e as causas próximas ao meu coração, aquelas que me movem, pelas quais sou apaixonada e pelas quais trabalho todos os dias com amor e responsabilidade”, continuou. “Eu me importo com meu povo e sou uma pessoa que todos os dias busco maneiras de me envolver em projetos onde eu mesma possa estender minha bênção e impactar de forma positiva a vida de muitas pessoas”, afirmou.

“Como artistas, estamos expostos à opinião pública e às interpretações individuais de pessoas que gostam de nós e pessoas que divergem do que fazemos. Sinto muita frustração pela desinformação que foi dada, sobre as postagens falsas que supostamente fiz e apaguei do twitter, uma conta que não uso há mais de seis meses. Neste caso, infelizmente, a letra de uma música, com a qual busquei celebrar a união entre artistas e colocar meu povo para brilhar… foi tirada do contexto. Nenhuma das coisas ditas na música tem a direção que lhes foi dada, nem foi dita dessa perspectiva, mas eu escuto, assumo a responsabilidade e percebo que ainda tenho muito a aprender. Sinto-me muito afetada e peço desculpas do fundo do meu coração”, acrescentou.

Vale destacar que Feid, Balvin e Ovy on the Drums repostaram o texto de Karol em solidariedade. “Queen, estamos com você”, escreveu J Balvin. “Você nos deu tantas vitórias que isso não tira sua grandeza, estamos aqui incondicionalmente.”

De acordo com a publicação, Karol encerrou sua postagem mais uma vez agradecendo aos fãs por “seu amor e apoio incondicional”. “Eu valorizo ??muito isso, e os artistas que participaram comigo na música, guardo em meu coração a linda energia com a qual trabalhamos naquele dia.“, finalizou.