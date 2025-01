G Magazine: fotos raras de ex-galã que posou pelado e morreu 22 anos depois

Reprodução/Globo - G Magazine Rubens Cabiré

Em 2025, a Globo pretende lançar uma série documental sobre a revista G Magazine, que esteve em atividade entre 1997 e 2013, e foi um grande sucesso editorial por reunir a nudez explícita de figuras masculinas de grande sucesso da mídia.

O projeto pretende contar histórias de bastidores, problemas que alguns artistas enfrentaram com as repercussões dos ensaios e relembrar o impacto que a publicação causou sobre a comunidade LGBTQIAPN+, com a comercialização dos conteúdos também faziam grande sucesso além do nu feminino.

O ator Rubens Caribé, conhecido pelos seus trabalhos na minissérie Anos Rebeldes (1992) e na novela Fera Ferida (1992), ambas da Globo, morreu no dia 5 de junho de 2022, aos 56 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, causada pela sua luta contra um câncer na boca ao qual havia sido diagnosticado anos atrás. Ele, inclusive, chegou a posar pelado para a G Magazine.

Na época, o falecido ex-galã da Globo estrelou a edição de março de 2000, e protagonizou um ensaio bastante ousado, em cenários que remetem a dramaturgia, como no palco de um teatro, sobre o cenário, e nos bastidores.

Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu fotos raras do ensaio de Rubens Caribé para a G Magazine. Confira:

Rubens Cabiré (Foto: Reprodução/G Magazine)