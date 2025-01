Atriz de ‘Vale Tudo’ revela drama vivido na família após assumir ser bissexual

A atriz confessou que vivenciou um drama com seu pai, que enfrentou dificuldades em aceitá-la após ter engatado namoro com a cineasta Carolina Marcowicks - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Maeve Jinkings, que está confirmada no elenco do remake de Vale Tudo, que estreia em março deste ano, na Globo, abriu o coração sobre as dificuldades que enfrentou ao ter assumido sua bissexualidade.

Em entrevista ao podcast Estranho Familiar, a atriz confessou que vivenciou um drama com seu pai, que enfrentou dificuldades em aceitá-la após ter engatado namoro com a cineasta Carolina Marcowicks, ‘aos 45 anos.

"Muito difícil"

"Foi a parte mais difícil. Para o meu pai, um homem de 70 anos, foi muito difícil. Mas foi muito bonito também ver a rachadura que isso provocou nele. Meu pai é um sujeito progressista politicamente, mas moralmente conservador", disse a atriz de Vale Tudo, que interpretará Laís Amorim, uma personagem lésbica, no remake.

"A gente ficou seis meses estremecido, e eu sofri muito. Foi horrível não ser aceita pelo meu pai", afirmou Maeve Jinkings. Apesar da resistência inicial, ela apontou uma reaproximação: "Ele me falava das broncas que tinha recebido de outras pessoas por não ter me aceitado. Entendi que tinha que dar o tempo que ele precisava", contou.