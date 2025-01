Taróloga prevê que três famosas vão ficar grávidas em 2025

A taróloga Isabel Fogaça revelou, durante entrevista ao programa Mais Você, que Sophie Charlotte, Tatá Werneck e Aline Wirley podem aumentar suas famílias em 2025. Segundo suas previsões, Sophie e Aline podem dar à luz meninos, enquanto Tatá espera mais uma menina. Isabel destacou sua sensibilidade para captar essas energias, reforçando a precisão de suas previsões, como a recente gravidez de Tati Machado.

Sophie Charlotte, já mãe de Otto, de 8 anos, fruto de seu relacionamento com Daniel de Oliveira, vive atualmente um romance com o cantor Xamã. Tatá Werneck, por sua vez, é mãe da pequena Clara Maria, de 5 anos, do casamento com Rafael Vitti. Ambas artistas têm compartilhado momentos de suas vidas familiares com os fãs, o que aumenta a expectativa de novos capítulos em suas histórias.

Leia também: De terapia à segunda gravidez: bastidores da reconciliação de Neymar e Biancardi

Aline Wirley, ex-integrante do Rouge, e seu marido, Igor Rickli, têm uma trajetória emocionante. Além de Antonio, de 10 anos, o casal adotou Fátima, também de 10, e Will, de 7, em um processo que uniu ainda mais a família. Igor revelou que inicialmente procuravam adotar um menino, mas, ao descobrirem que ele tinha uma irmã, decidiram que ambos fariam parte de sua casa. "Quando a conhecemos, foi amor à primeira vista", explicou o ator, ressaltando a importância da união.

Se confirmadas, as gravidezes de Sophie, Tatá e Aline trarão novos momentos de celebração e transformação para suas famílias. A previsão já está movimentando fãs e seguidores, que aguardam ansiosos pelas novidades de 2025.