Igor Nova confessa sufoco durante gravação de sexo com Gabriel Coimbra

Igor detalhou os bastidores do conteúdo gravado com o ator de amor intenso - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Igor Nova, que nos últimos dias viralizou ao ter gravado cenas de sexo com Gabriel Coimbra, usou as redes sociais nesta última quarta-feira (1), e detalhou os bastidores do conteúdo gravado com o ator de amor intenso.

"Não aguentei"

Através do X (antigo Twitter), o ciclista deu detalhes após divulgar a segunda parte do vídeo aos seus assinantes do Privacy. "Gente, agora que a parte dois saiu, é bom falar uma coisa: eu não aguentei a p***", disparou ele.

"A relação foi legal, a gente se divertiu muito gravando, mas ainda foi a minha primeira vez, não tinha como ser uma f****** desenfreada como estava na cabeça de alguns", contou Igor Nova, que ainda aproveitou para afastar rumores de que não teria tido uma sintonia com Gabriel Coimbra.

"E quem falar que não teve química não viu. Simplesmente", disse ele. Nas redes sociais, em questão de poucas horas após ter sido disponibilizado no Privacy, o vídeo íntimo entre Igor Nova e Gabriel Coimbra vazou para os internautas, rendendo inúmeros elogios sobre os dois.

