Sucesso no pornô, Andressa Urach anuncia que vai abrir igreja em breve

Andressa Urach, sempre em evidência por suas declarações polêmicas, surpreendeu ao revelar nas redes sociais que pretende fundar uma igreja evangélica. Em resposta aos fãs no Instagram, ela compartilhou que esse projeto é algo planejado para daqui a cinco anos. "Se Deus colocou esse desejo no meu coração, Ele vai me dar capacidade para realizar", afirmou. A proposta, segundo Andressa, é ter uma instituição que ela possa sustentar sozinha, sem explorar financeiramente os fiéis.

A decisão de abrir uma igreja carrega um significado profundo para Andressa, que já enfrentou momentos delicados envolvendo sua fé. Após quase perder a vida devido a complicações causadas por hidrogel, a modelo se tornou evangélica e frequentou a Igreja Universal, onde chegou a doar cerca de R$ 2 milhões. Porém, a relação com a instituição terminou em um processo judicial, marcado por decepções e críticas contundentes.

Nos últimos tempos, a ex-Fazenda tem utilizado sua visibilidade para denunciar práticas que considera abusivas no meio religioso, especialmente em relação à comunidade LGBTQIA+. "Muitos homossexuais são vítimas da instituição sem merecer", destacou em uma de suas declarações. A influenciadora também chamou a atenção ao revelar que dividiu a língua como forma de protesto contra a hipocrisia que enxerga em determinados grupos evangélicos.

Com uma trajetória marcada por transformações e controvérsias, Andressa Urach continua provocando reflexões sobre fé, liberdade e autenticidade. Seu plano de criar uma igreja sem fins lucrativos pode ser um novo capítulo em sua história de vida e uma tentativa de alinhar espiritualidade com justiça social. A expectativa é que esse projeto, ainda em estágio inicial, se desenvolva como uma alternativa àquelas instituições que, segundo ela, priorizam ganhos financeiros em detrimento do bem-estar espiritual.