Coautora de ‘Tieta’ expõe assédio que sofreu na época da novela

Ana Maria Moretzsohn, uma das autoras da novela Tieta (1989), atualmente em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, relembrou o grande sucesso causado pelo folhetim na época em que foi ao ar pela primeira vez na Globo, há 35 anos.

Em entrevista ao colunista Ricky Hiraoka, do UOL, a roteirista contou que foi alvo de assédio pelo público, e que o sucesso da trama pegou todos, de surpresa, incluindo Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, com quem ela assinou a história estrelada por Betty Faria.

"Ninguém imaginava"

"Ninguém imaginava que a novela teria a proporção que teve", conta. "Eu não conseguia ir ao cabeleireiro, porque os funcionários do salão sabiam que eu escrevia ‘Tieta’ e me perguntavam milhões de coisas. Não eram só os atores que eram assediados", contou Ana Maria Moretzsohn, que ainda apontou que a reprise da novela é responsável por atrair outros tipos de público para as telinhas, como os jovens.

"‘Tieta’ é uma novela que vai trazer jovens de volta para a TV aberta, porque ela é leve, fictícia, tem um mundo engraçado e diferente. O jovem gosta disso", declarou a autora. "‘Tieta’ era uma novela que poderia ser vista pela família inteira. As partes mais pesadas eram tão subliminares que os adultos entendiam, mas as crianças, não", explicou Ana.