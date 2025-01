Andressa Urach compartilha foto com Anitta após detonar cantora

Andressa Urach, ex-Miss Bumbum, compartilhou nos stories nesta quinta-feira (02), duas fotos com a cantora Anitta. Uma forjada por inteligência artificial em que surgem abraçadas e com a mesma blusa. Em outra, um pouco mais antiga em um evento, mas sem artifícios do IA.

"Entre tapas e beijos!!!", colocou a influencer na legenda nos stories. Para quem não se lembra, em 2021, Andressa Urach detonou Anitta, após a cantora mostrar insatisfação com o governo Bolsonaro, em meio à pandemia.

"Vai rebolar o bumbum, que isso você entende. Para que está feio", disparou a modelo. A ex-Miss Bumbum fez inúmeros comentários pesados sobre a funkeira. "A diferença minha e da Anitta é que: eu era macumbeira, ela ainda é. Eu cobrava caro para dormir com alguém. Já ela dá de graça mesmo", disparou na época.

Recentemente, uma internauta criou uma thread do livro lançado por Urach, em 2016, "Morri Para Vencer", em que ela lançou após se recuperar de um problema grave de hidrogel no corpo. "Ela fez muita coisa ruim, foi uma carniça, mas comeu o pão que o diabo amassou, viu? Dito isso, não existe ser humano que use mais o livre arbítrio que esta mulher", defendeu o perfil.