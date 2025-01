Pai de Andressa Urach confirma que vai gravar vídeo pornô com a filha

Carlos Alberto Urach, pai da ex-participante de A Fazenda Andressa Urach, causou grande repercussão ao anunciar sua entrada no universo de criação de conteúdo adulto. Em um vídeo amplamente compartilhado nas redes sociais, Carlos confirmou que pretende gravar com a filha no final deste mês. "Convidei a Andressa para seguir nessa jornada comigo, e sei que ela já está me apoiando", afirmou, demonstrando confiança em sua escolha.

A declaração gerou debates acalorados, especialmente após Carlos mencionar que um deputado teria ameaçado criar uma lei para impedir tais produções, caso envolvessem membros da mesma família. Apesar das críticas, ele reafirmou sua decisão de seguir com os planos, consolidando sua imagem como o mais novo criador de conteúdo adulto.

Esse posicionamento alimenta ainda mais as discussões sobre os limites da liberdade de expressão e a exploração de temas considerados tabus pela sociedade. Não é a primeira vez que a família Urach chama atenção por se aventurar nesse segmento.

Além de Carlos e Andressa, Arthur Urach, filho da ex-panicat, também ingressou recentemente na mesma plataforma de conteúdo adulto. A entrada de diferentes gerações da família nesse mercado tem dividido opiniões, enquanto alguns veem a decisão como polêmica, outros enxergam como uma escolha pessoal legítima.

