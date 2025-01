Reprises imperdíveis: 6 novelas famosas voltam a ser exibidas em janeiro

Com um enredo repleto de humor e dilemas pessoais, Perigosas Peruas explora a relação entre Cidinha (Silvia Pfeifer) e Leda (Vera Fischer), amigas de infância que, apesar das vidas distintas, vivem alimentando uma inveja mútua. A novela promete arrancar risadas e reflexões. A trama chega ao Globoplay no dia 13 de janeiro.

4. Espelho Mágico (Globoplay)

Uma obra que desvendou os bastidores da dramaturgia ao mostrar a vida dos atores de uma peça teatral e de uma fictícia novela chamada Coquetel de Amor. Protagonizada por Tarcísio Meira e Glória Menezes, a produção traz uma visão íntima e provocativa do universo artístico. A trama retornará por meio do Projeto Fragmentos, que traz de volta obras com poucos capítulos preservados. Será disponibilizada no Globoplay a partir do dia 20 de janeiro.

5. Esplendor (Globoplay) Ambientada nos anos 1950, esta novela conta a história de um homem solitário que encontra redenção e amor após vivenciar uma tragédia pessoal. Um dos maiores sucessos de sua época, chega ao Globoplay em 27 de janeiro, pelo Projeto Resgate, dedicado a reviver produções icônicas. Leia também: Confira quais são as próximas novelas brasileiras em 2025 6. Plumas e Paetês (Canal Viva) Depois de décadas guardada, a trama de Cassiano Gabus Mendes e Silvio de Abreu finalmente volta às telinhas. Plumas e Paetês retrata os desafios de pessoas comuns diante de mudanças inesperadas. Estreia no Canal Viva, às 14h40, com reprises à 0h30 e maratonas na madrugada de domingo para segunda-feira.

