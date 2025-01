Jorge, da dupla com Mateus, perde a paciência durante show e dá bronca em fã

O cantor Jorge, da famosa dupla sertaneja Jorge e Mateus, gerou grande repercussão nas redes sociais após perder a paciência durante sua apresentação no Festival Virada, em São Paulo, na última terça-feira, 31 de dezembro.

Durante o evento, o artista se irritou com um fã que insistia em gritar e pedir para ser chamado ao camarim, e não hesitou em dar uma bronca ao vivo, provocando um debate acalorado entre os internautas.

O incidente aconteceu quando Jorge percebeu a insistência de um fã que gritava de forma contínua durante o show. Visivelmente irritado, o cantor interrompeu a performance e pediu para que houvesse “cinco minutos de silêncio” para que ele pudesse continuar sua apresentação sem interrupções.

“Que desespero é esse, meu mano? Só fica gritando todo show e pedindo para ir ao camarim. Eu finjo que estou nem te vendo, você suga a minha energia toda, e de todo mundo que está aí do seu lado, inclusive”, disse Jorge, em um tom ríspido.

Jorge continuou, desconcertando ainda mais o fã. “Cinco minutos de silêncio, você consegue? Se você conseguir, pode fazer o que quiser hoje”, brincou o cantor. A tentativa de fazer o fã se aquietar não teve sucesso, e o fã não deixou de interromper o momento, o que fez Jorge responder de forma irônica:

“Não conseguiu nenhum, você já falou! Se ficar cinco minutinhos, vai dar certo… Vaca amarela!”, debochou o cantor, provocando a reação do público presente.

A atitude de Jorge, que muitos interpretaram como falta de paciência ou arrogância, gerou uma série de reações nas redes sociais. Vários fãs, que inicialmente simpatizavam com o cantor, ficaram incomodados com o tom da bronca. “Jorge já gostei muito de ti, mas sua arrogância está difícil, viu?”, comentou uma internauta. Outra fã também expressou sua insatisfação: “Gosto muito do Jorge, mas essa daí foi demais. Ele que faça o show dele e deixe os fãs gritarem o quanto quiserem. É cada uma”, desabafou.

Além das críticas, alguns internautas aproveitaram para fazer ironias. “Esses cantores não aguentariam sete dias no atendimento ao público sendo CLT”, disse um usuário, sugerindo que Jorge não teria paciência para lidar com o público em outras profissões. A discussão se espalhou rapidamente, com muitas pessoas dividindo opiniões sobre o comportamento do cantor.

Jorge e a resposta aos fãs

A reação de Jorge ao público não é a primeira vez que artistas sertanejos geram polêmica ao se mostrar impacientes com o comportamento dos fãs em shows. No entanto, o episódio de Jorge foi amplamente discutido, com muitos questionando até onde a paciência do público deve ser respeitada. A situação reflete uma pressão constante enfrentada pelos artistas, que, ao mesmo tempo em que devem entreter uma multidão, também lidam com os desafios de manter o controle durante apresentações ao vivo.

O incidente no Festival Virada certamente não passou despercebido e gerou uma reflexão sobre a interação entre artistas e fãs, especialmente quando se trata de eventos de grande porte.

Ao mesmo tempo, a postura de Jorge dividiu opiniões, com algumas pessoas defendendo o direito do cantor de se expressar, enquanto outras consideraram que ele exagerou na forma de lidar com a situação. O caso permanece como um exemplo de como comportamentos ao vivo podem rapidamente se tornar virais e gerar discussões intensas nas redes sociais.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis