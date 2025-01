A atitude nobre de J-Hope com famílias de vítimas de acidente aéreo

O rapper J-Hope, membro do famoso grupo BTS, demonstrou mais uma vez sua generosidade ao fazer uma significativa doação para as famílias das vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido em Muan, na Coreia do Sul. O valor, que aproxima-se de R$ 420 mil, foi entregue na última quinta-feira (2) pela Hope Bridge National Disaster Relief Association, uma organização dedicada a auxiliar vítimas de desastres.

Em um gesto de solidariedade, J-Hope expressou suas condolências e apoio aos afetados pela tragédia. “Ofereço minhas mais profundas condolências e conforto às famílias enlutadas e a todos os afetados por esta tragédia. Meu coração está com aqueles que estão suportando esta dor inimaginável”, declarou o artista em comunicado oficial.

Após concluir o serviço militar obrigatório no dia 17 de outubro de 2024, J-Hope está se preparando para retornar aos palcos. O rapper tem shows marcados em Seul, de 28 de fevereiro a 2 de março de 2025, e os fãs aguardam ansiosos pela sua volta ao cenário musical.

BTS: o que esperar do retorno do grupo em 2025

O retorno do BTS em 2025 promete ser um dos maiores eventos do ano para os fãs de K-pop. A tão aguardada conclusão do serviço militar obrigatório de RM, Suga, Jimin, V e Jung Kook em junho marcará um novo capítulo na trajetória do septeto. As datas de dispensa já estão definidas: RM e V no dia 10 de junho, Jimin e Jung Kook no dia 11 de junho, e Suga no dia 21 de junho, encerrando o período de alistamento dos membros.

Desde que lançaram o último álbum, Proof, em junho de 2022, os integrantes do BTS têm focado em suas carreiras solo. Jimin e Jung Kook conquistaram grandes feitos, como liderar o Billboard Hot 100 com hits como “Like Crazy” e “Seven”. Suga, por sua vez, atingiu o segundo lugar no Billboard 200 com seu disco D-Day, lançado em 2023, enquanto J-Hope fez história como o primeiro artista de K-pop a ser atração principal do Lollapalooza em Chicago, em 2022.

Embora o grupo tenha passado um tempo afastado dos palcos, sua presença nunca deixou de ser sentida. Com lançamentos de conteúdo pré-gravado e álbuns solos, BTS manteve sua relevância, dominando as paradas e as redes sociais. RM lançou o álbum Right Place, Wrong Person, e V divulgou singles como “FRI(END)S” e “Winter Ahead”. Jin também contribuiu com seu álbum Happy, após concluir seu serviço militar.

Embora a BigHit Music, empresa da HYBE responsável pelo grupo, ainda não tenha confirmado os próximos passos do BTS, a expectativa é grande. O lançamento de um novo disco está previsto para 2025, e rumores indicam que uma turnê mundial pode acontecer em 2026, levando o grupo de volta aos palcos para uma celebração épica de seu retorno.