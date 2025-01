Geisy Arruda exibe bumbum enorme em clique de biquíni fio-dental

Reprodução/ Instagram @geisy_arruda Geisy Arruda

Geisy Arruda, influencer, na última sexta-feira (03), compartilhou uma foto em uma piscina de hotel no Rio de Janeiro. Com look transparente e de biquíni fio-dental, a beldade ostentou bumbum enorme nos stories.

Apesar do sucesso nas redes, a influencer, ano passado, foi hostilizada por um homem em plena orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. O rapaz fez comentários maldosos sobre o corpo de Geisy, que não deixou barato.

"Passei ali e o cara [falou]: ‘Photoshop ajuda muita gente.’ Quase eu dei na cara dele. Não dei por [alguns] motivos. Primeiro, não vale a pena. Segundo, feio para peste. Terceiro, se eu meto a mão na cara dele, eu quebro ele. Escroto. Vou falar um negócio, carioca ou você ama para um caralh* ou você pega um nojo", desabafou.

Geisy Arruda acumula mais de 4 milhões de seguidores na rede social. A beldade investe pesado em ensaios sensuais na plataforma, colecionando elogios ousados.