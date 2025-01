Paolla Oliveira surge belíssima em novas fotos de biquíni e incendeia o clima na web

Reprodução/Instagram Paolla Oliveira

Paolla Oliveira provou mais uma vez que, além de ser uma talentosa atriz, também é uma verdadeira musa da beleza! Nas redes sociais, a famosa publicou novas fotos de biquíni e chamou atenção dos internautas, conquistando elogios e mensagens carinhosas.

Os cliques foram feitos durante viagem da atriz com o namorado, Diogo Nogueira, para Fortaleza, no Ceará. Em meio às dunas e praias da região, ela se destacou com sua exuberância.

Paolla apostou em um biquíni marrom que evidenciou ainda mais suas curvas poderosas. Para complementar o look de verão, usou óculos escuro estiloso. "Com as energias renovadas para tudo que ainda tá por vir!", escreveu ela na legenda do post.

Entre os elogios que mais recebeu estavam: "Maravilhosa", "Belíssima" e "Cada dia mais linda.