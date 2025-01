Coldplay e Billie Eilish como exemplos de turnês musicais sustentáveis

Conforme o portal Variety, nos últimos anos, a indústria da música tem sido questionada sobre sua contribuição para a crise climática, especialmente quando se trata das turnês internacionais.

O transporte de equipamentos pesados, o consumo de alimentos que emitem metano, o uso excessivo de plásticos e os impactos ambientais causados pelos fãs que viajam para os shows são apenas algumas das preocupações.

Contudo, artistas como Billie Eilish e Coldplay estão liderando a mudança, adotando práticas mais sustentáveis e inspirando outros a seguir seus passos.

Billie Eilish, conhecida por sua consciência ambiental, foi uma das pioneiras em transformar suas turnês em eventos mais ecológicos. Em sua turnê “Happier Than Ever”, a cantora fez parceria com a organização Reverb, que promove práticas sustentáveis na música ao vivo.

Isso incluiu opções de alimentos à base de plantas, incentivo ao uso de garrafas reutilizáveis, reciclagem aprimorada e a criação de “Eco-Action Villages” em cada parada, conectando seus fãs a projetos locais. Um exemplo disso foi a parceria com o Support+Feed, projeto criado por sua mãe, que visa oferecer alimentos vegetais enquanto combate as mudanças climáticas.

Além disso, a turnê de Eilish também procurou reduzir o impacto do transporte, incentivando o uso de transporte público, embora em algumas cidades isso nem sempre seja uma opção viável.

A Reverb também implementou medidas como ônibus park-and-ride gratuitos para os fãs, facilitando a chegada aos shows sem a necessidade de carros particulares. Embora os custos de algumas dessas ações sejam um desafio, a banda e suas parcerias garantiram que o impacto financeiro sobre os fãs fosse mínimo.

Coldplay: A Iniciativa de sustentabilidade em sua turnê “Music of the Spheres”

Coldplay, outro gigante da música global, também tem se destacado em suas iniciativas ecológicas. A banda comprometeu-se a reduzir suas emissões de carbono pela metade em relação à sua turnê de 2016-17.

Isso inclui o uso de voos comerciais sempre que possível, a adoção de combustíveis de aviação sustentáveis e a utilização de pulseiras LED compostáveis. Em suas apresentações, Coldplay também introduziu pisos cinéticos, que convertem a energia dos fãs dançando em eletricidade para alimentar os shows.

Além disso, o grupo tem incentivado os fãs a escolherem formas de transporte mais sustentáveis, como caminhar, andar de bicicleta ou utilizar transporte público. A turnê já mostrou resultados positivos, com uma redução de 49% nas emissões em comparação com a turnê anterior, e cerca de 45% do público chegou aos shows utilizando meios de transporte de baixo carbono.

Com planos ambiciosos para sua apresentação no Estádio de Wembley em 2024, onde o evento será 100% abastecido por energia renovável, Coldplay continua a provar que grandes shows podem ser realizados de maneira sustentável, sem comprometer a experiência do público.

Esses dois exemplos ilustram como as turnês podem ser adaptadas para reduzir o impacto ambiental, sem sacrificar a qualidade do evento ou a experiência dos fãs. Embora ainda haja desafios, como os custos iniciais de algumas dessas medidas, a tendência é que as práticas sustentáveis se tornem o novo padrão na indústria musical. A música ao vivo pode, sim, ser o futuro da sustentabilidade, inspirando tanto os artistas quanto os fãs a refletirem sobre seu papel na proteção do planeta.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis