Natiruts se prepara para despedida no Planeta Atlântida 2025

A banda Natiruts, um ícone do reggae brasileiro, está se preparando para sua última turnê, marcada para passar pelo Planeta Atlântida 2025.

Após quase três décadas de carreira, o grupo se despedirá dos palcos e aproveitará a oportunidade para celebrar seu legado no maior festival de música do sul do Brasil, que acontece nos dias 1º e 2 de fevereiro.

Em entrevista ao portal g1, os músicos Alexandre Carlo e Luís Maurício compartilharam suas expectativas para a performance, prometendo uma apresentação marcada pelos grandes sucessos da banda.

“Os hits dos hits”, garantiu Alexandre Carlo, referindo-se ao repertório que será apresentado no evento. “Esperamos todo mundo cantando junto”, completou, destacando a conexão especial com o público.

A história da banda com o Planeta Atlântida é especial. Foi no festival, em 1999, que o grupo fez sua estreia, ainda com o nome de Nativus, e agora se prepara para o nono show no evento.

Para Luís Maurício, o Rio Grande do Sul tem um lugar de destaque na trajetória da banda, que sempre teve uma relação muito próxima com o estado. “A gente rodou muito o Rio Grande do Sul e ama tocar aí, a cultura e tudo”, declarou.

Natiruts: A despedida da banda

Com a proximidade do fim da turnê “Leve Com Você”, a banda reflete sobre sua longa jornada. “Foram 28 anos contribuindo para a cultura brasileira. Muita gente nessa turnê final, estádios lotados e uma gratidão imensa pela forma como nossas músicas tocaram a vida das pessoas”, afirmou Alexandre.

A banda relembra também momentos históricos, como a estreia no Planeta Atlântida, coincidindo com o aniversário de Bob Marley. “Eu estava apavorado no começo, porque eram 60 mil pessoas. Mas, ao cantar ‘Beija-Flor’, ver aquele público todo levantando as mãos foi uma lembrança inesquecível”, disse o músico.

Natiruts também testemunhou o impacto de suas músicas, atravessando gerações. “Hoje vemos até três gerações em um show, com o avô, a filha e o neto cantando juntos. A música no Brasil é muito difícil e prolongar a carreira como nós conseguimos é algo muito raro”, disse Luís.

Embora estejam se despedindo dos palcos, os membros da banda seguem com novos projetos. Luís Maurício está envolvido com a causa da cannabis medicinal, trabalhando para democratizar o acesso a tratamentos e fomentar debates sobre justiça social. “A planta ainda é vista como uma ferramenta de encarceramento, mas quero trabalhar para que ela seja acessível a todos”, explicou.

Alexandre Carlo, por sua vez, continua criando novas músicas e recentemente lançou o clipe de “Deixa que o Amor Envolva”, filmado no Cristo Redentor e na quadra da Portela, no Rio de Janeiro. “Foi uma honra estar ali”, afirmou.

Além do Planeta Atlântida, a banda fará um show especial em Porto Alegre, que foi adiado devido às enchentes que atingiram o estado em maio deste ano. O evento está marcado para 15 de março, no Estádio Passo d’Areia.

Os ingressos para o Planeta Atlântida 2025 já estão à venda e podem ser adquiridos no site oficial do evento, além das lojas Renner de Porto Alegre. Os ingressos oferecem a opção de parcelamento em até seis vezes sem juros, com condições especiais para clientes Banrisul.

Essa será uma das últimas oportunidades para os fãs do Natiruts assistirem à banda ao vivo, celebrando um legado musical que marcou gerações de brasileiros.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis