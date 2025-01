Globo de Ouro: discurso de abertura tem piadas com P.Diddy e abuso na indústria

Na noite deste domingo (5/1), ocorre a 82ª edição do Globo de Ouro em Los Angeles, Estados Unidos. A apresentadora deste ano é a comediante Nikki Glaser, que, em seu discurso de abertura, fez piadas sobre as acusações de assédio e tráfico sexual contra o rapper Sean Combs, conhecido como P.Diddy, bem como acerca do abuso sexual da indústria cinematográfica.

"Challengers [filme] é tão cheio de sexualidade, até mais que o cartão do P.Diddy”, disse ela, sobre o filme protagonizado por Zendaya.

Em outro momento, ela disse que não se lembrava de estar com tantos produtores em uma sala com tanta roupa. De maneira irreverente, ela fez referência a situações nas quais as mulheres são sexualizadas na indústria cinematográfica.

No final da fala, ela ainda ironizou: "Daqui alguns anos, as pessoas vão olhar para essa sala e pensar: 'meu Deus, como esses caras ainda não tinham sido presos?'", arrancando risadas apreensivas da plateia.

P. Diddy

Após meses de investigação, o rapper Sean Combs, conhecido como P. Diddy, foi preso em 16 de setembro, acusado de tráfico sexual e agressão. Ao longo do ano, o artista foi denunciado por mais de 100 vítimas, algumas delas menores de idade. As acusações abrangem o período de 1991 até este ano, em cidades como Nova York, Los Angeles e Miami.

Além de abusar sexualmente das vítimas, Combs é acusado de promover festas chamadas “freak offs”, nas quais incentivava o tráfico sexual. Jay-Z, Will Smith, Diana Ross, Leonardo DiCaprio, Owen Wilson, Vera Wang, Bruce Willis e Justin Bieber foram alguns dos famosos que compareceram às festas de Diddy. Internautas especularam que eles soubessem o que acontecia nos eventos e que compactuam com os crimes.