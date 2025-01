Lula parabeniza Fernanda Torres pelo Globo de Ouro: "Emocionante"

"Fernanda Torres é o orgulho do Brasil", disse Lula - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Lula parabenizou a atriz Fernanda Torres pela vitória no Globo de Ouro 2025, que ocorreu neste domingo (5/1). A artista levou a estatueta pela categoria Melhor Atriz em Filme de Drama, pela atuação em Ainda Estou Aqui.

Ela foi a primeira atriz brasileira a vencer a premiação. Nas redes sociais, Lula escreveu: "Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. [...] Como ela mesma diz: a vida vale."

No discurso da vitória, Fernanda dedicou o prêmio à mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Globo de Ouro em 1999. "Eu queria dedicar essa vitória à minha mãe. Ela estava aqui há 25 anos, e isso mostra que a arte pode sobreviver à vida", afirmou.

Torres disputava o prêmio com Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado), Pamela Anderson (The Last Showgirl) e Kate Winslet (Lee).

Ainda Estou Aqui

Lançado em 7 de novembro, o filme se tornou a segunda maior bilheteria do cinema brasileiro pós pandemia, superando a marca de dois milhões de espectadores.

Ainda Estou Aqui é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que relata a história de sua mãe Eunice Paiva, uma das vítimas da violência da ditadura militar em 1971.