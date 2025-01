Por quem Selena Gomez tinha uma queda quando criança

Antes de sua relação com Benny Blanco virar manchete, Selena Gomez já nutria paixões por algumas celebridades. Em entrevista recente à revista W, publicada na última sexta-feira (3), a cantora e atriz compartilhou detalhes sobre os crushes que marcaram sua infância e adolescência.

“Provavelmente tive crushes demais quando era mais jovem”, confessou Gomez, antes de listar algumas de suas paixões juvenis. “Jesse McCartney — quando Beautiful Soul foi lançado — isso foi realmente uma mudança de vida para mim.” Ela também mencionou Chad Michael Murray, conhecido por seu papel em One Tree Hill. “Eu amava o Chad Michael Murray.”

Apesar da admiração por figuras famosas, Selena revelou que teve mais crushes na vida real do que em atores ou músicos. Durante a entrevista, ela ainda relembrou seu primeiro beijo longe das câmeras. “O meu beijo real provavelmente foi com um garoto chamado Juan, e eu tinha 14 anos”, contou, em tom nostálgico.

Na época da entrevista, Selena ainda não estava oficialmente noiva de Benny Blanco, mas desde dezembro, o produtor musical passou a ocupar um lugar especial em sua vida, após pedi-la em casamento.

O que Benny Blanco disse sobre noivado com Selena Gomez

Uma semana após o anúncio de seu noivado com Selena Gomez, Benny Blanco expressou sua emoção nas redes sociais. “Ainda não consigo acreditar”, escreveu o produtor musical em uma postagem no Instagram, demonstrando seu entusiasmo pela nova fase do relacionamento.

O casal oficializou o namoro em dezembro de 2023, após alguns meses de relacionamento, mas optou por manter a discrição sobre a vida pessoal. No entanto, a novidade sobre o noivado veio acompanhada de detalhes luxuosos. Segundo o Daily Mail, a aliança escolhida por Benny é avaliada em impressionantes US$ 1 milhão.

O anel apresenta um diamante de corte marquesa com 8 quilates, envolto em uma delicada aliança pavé de ouro amarelo, destacando-se como um design clássico e sofisticado. Selena Gomez, que completou 32 anos em 2024, já havia compartilhado em entrevistas que temia a solidão após os 30.

Em uma conversa com a revista Time, revelou que chegou a planejar adotar um filho caso não encontrasse um parceiro até os 35 anos. “Fiquei sozinha por cinco anos e me acostumei. Acho que me torturei mentalmente por um tempo, mas depois aceitei minha condição”, comentou.

Hoje, porém, Selena está radiante e vivendo intensamente ao lado de Benny Blanco. A cantora também indicou que seus planos futuros estão alinhados com os do parceiro, e, embora considere diminuir seu envolvimento com a música, afirma que continuará a compor e criar, especialmente pela influência de Benny.

“Eu amo contar histórias, mas não vejo a música como algo que farei para sempre. No entanto, sempre terei música na minha vida porque meu parceiro é músico, e eu gosto de fazer isso por diversão”, explicou Selena em entrevista recente.