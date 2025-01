Saiba o motivo de turnê de Shakira começar no Brasil

A cantora colombiana Shakira surpreendeu o público brasileiro ao aparecer por vídeo no Domingão com Huck no último domingo (5), para anunciar que sua próxima turnê começará no Brasil. A artista, visivelmente animada, compartilhou detalhes sobre o espetáculo, que promete ser um dos maiores de sua carreira.

“Estou muito feliz. Muito empolgada. É o show que eu sonhei”, disse Shakira a Luciano Huck. Segundo ela, a turnê será marcada por muita dança, momentos românticos, introspectivos, e até pitadas de rock and roll. “Também haverá coreografias complexas, estou dançando do princípio ao fim.”

Para a superprodução, Shakira revelou que está dedicando de 12 a 14 horas diárias em ensaios. “Estou preparando um dos shows mais relevantes da minha vida musical”, afirmou.

Por que começar no Brasil?

A cantora explicou sua escolha de iniciar a turnê pelo país: “O público brasileiro é muito importante para mim. O Brasil abriu suas portas para a minha música desde que eu tinha 18 anos, e não existe público como o público brasileiro.” Shakira também destacou que busca a energia e o amor dos brasileiros para dar início a essa etapa especial de sua carreira.

Datas confirmadas

Os primeiros shows da turnê acontecerão no dia 11 de fevereiro, no Rio de Janeiro, e no dia 13 de fevereiro, em São Paulo. Com uma legião de fãs ansiosos, as apresentações prometem ser memoráveis e marcar o início de um capítulo grandioso na trajetória da artista.

Shakira, que conquistou o mundo com hits como “Hips Don’t Lie” e “Waka Waka”, reafirma sua conexão especial com o Brasil, prometendo entregar uma experiência inesquecível para o público que sempre a recebeu de braços abertos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

A possível setlist da nova turnê mundial de Shakira

A expectativa para a turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, de Shakira, ganhou um novo capítulo após um integrante da banda da cantora acidentalmente vazar o que parece ser o setlist dos shows. Com estreia marcada para fevereiro de 2025, a turnê promete ser uma celebração dos grandes sucessos da artista colombiana.

De acordo com o vazamento, o repertório conta com 26 músicas, incluindo medleys que misturam hits consagrados. Entre as faixas reveladas estão clássicos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever Wherever” e “Waka Waka”, além de canções recentes como “BZRP Music Sessions #53” e “Monotomía”. Os fãs também podem esperar momentos de emoção com “Antología” e “Pies Descalzos”.

A turnê passará pelo Brasil com shows no Rio de Janeiro, no dia 11 de fevereiro, e em São Paulo, no dia 13. Os ingressos já estão à venda, com valores a partir de R$ 295.

Confira o suposto setlist: