Wanessa Camargo fala sobre aumentar a família com Dado Dolabella em 2025

Wanessa Camargo, que atualmente namora com Dado Dolabella, abriu o coração em torno da atual fase do relacionamento vivido com o ator, em meio a criação dos filhos.

Em entrevista à revista Quem, a cantora, que já é mãe de dois meninos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10, do casamento que teve com Marcus Buaiz, descartou ter mais filhos. Segundo ela, criar seus herdeiros e os do namorado: João Valentim, de 15, Eduardo, de 15, e Ana Flor, de 13, já dá muito trabalho.

"Vocês não têm noção do que esses cinco dão trabalho (risos). São três do lado dele e dois do meu. Quatro meninos e uma menina, na fase da adolescência, que é a fase que dá mais trabalho. Eles estão demandando outras coisas, mas a gente está amando", disse Wanessa Camargo.

"Tem os dois cachorros também… No meio disso tudo, a gente tem o lugar para a gente curtir, namorar, estar junto… Então em relação a aumentar a família, já está ótimo assim", explicou ela, que ainda elogiou o comportamento de Dado Dolabella enquanto padrasto.

"O Dado é muito calmo. Enquanto estou enlouquecida e estressada com alguma coisa, ele está em uma calma… Ele me ajuda muito com as crianças, que estão numa fase de adolescência. Tem aquelas coisas: ‘Mãe, você não entende, você não é homem’. E ele me ajuda bastante", disse a filha de Zezé Di Camargo.