Bruno Mars lidera parada Global do Spotify com “APT.” - (crédito: TMJBrazil)

Após 98 dias consecutivos no topo da parada global do Spotify com “Die With a Smile” (de Lady Gaga e Bruno Mars), uma nova música de Bruno Mars tomou a liderança: “APT.”, uma colaboração com Rosé, do BLACKPINK.

A atualização dessa quinta-feira (2/1) revelou que a canção de K-pop superou o hit anterior, acumulando 8,54 milhões de streams em 24 horas, apenas um pouco à frente dos 8,50 milhões de “Die With a Smile”.

Com esse feito, Bruno Mars já se estabelece como o artista mais ouvido do mundo na plataforma de streaming, com 143 milhões de ouvintes mensais, um número recorde que ninguém jamais havia alcançado.

A música “APT.” marca mais um grande marco para Rosé, que com essa colaboração com Bruno Mars, se tornou uma das artistas mais ouvidas globalmente, ocupando a 26ª posição no ranking. Lady Gaga, por sua vez, continua sendo uma das artistas mais ouvidas no Spotify, ocupando o 4º lugar, graças ao sucesso não só de “Die With a Smile” mas também de seus outros projetos musicais.

Embora “APT.” tenha acabado de tomar o primeiro lugar, “Die With a Smile” continua forte, acumulando 1,4 bilhão de streams na plataforma. Além disso, Lady Gaga e Bruno Mars estão em alta, com ambos com chances de conquistar o topo da Billboard Hot 100, que já foi dominada por “Die With a Smile” por 19 semanas, alcançando o segundo lugar em seu pico.

Bruno Mars: O Mercado Musical e as Expectativas para 2025

Com o desaparecimento das músicas natalinas da Billboard Hot 100, a próxima atualização promete ver um retorno das canções não natalinas às primeiras posições. “Die With a Smile” deve subir novamente, mas enfrentará a concorrência de novos hits como “A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey e “Birds of a Feather” de Billie Eilish, entre outros.

O ano de 2025 começou com Bruno Mars consolidando sua presença no mercado musical global, tanto nas paradas de streaming quanto nas de vendas. Com duas músicas no topo em tão pouco tempo, ele se mantém como um dos artistas mais influentes e ouvidos da atualidade.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis