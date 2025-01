Bruce Springsteen elogia Jeremy Allen White em filme biográfico

Bruce Springsteen compartilhou detalhes sobre sua participação no próximo filme biográfico que conta a história do início de sua carreira nos anos 80, especialmente em relação à composição de seu icônico álbum “Nebraska”.

O filme, intitulado Livrar-me de lugar nenhum, é dirigido por Scott Cooper e traz Jeremy Allen White no papel de Bruce Springsteen, trazendo uma versão jovem do cantor.

A produção também conta com Jeremy Strong, de Succession, interpretando o empresário Jon Landau. A colaboração ativa de Springsteen no filme, incluindo suas visitas frequentes ao set, proporcionou uma imersão mais profunda para a produção.

Em uma entrevista para o programa E Street Radio, da Sirius XM, Bruce Springsteen revelou que no início foi um pouco estranho ver alguém interpretando sua versão jovem. No entanto, ele rapidamente se acostumou com a ideia. “Jeremy é um ator tão incrível que você simplesmente cai direto nisso”, afirmou o cantor.

Ele também destacou que a interpretação de White reflete um Bruce Springsteen genuíno, algo que os fãs do músico certamente reconhecerão. Springsteen elogiou a performance do ator, dizendo que ele fez um trabalho maravilhoso, o que tornou o processo de estar no set ainda mais divertido para ele.

Bruce Springsteen: A performance vocal de Jeremy Allen White

Além de atuar, Jeremy Allen White também canta no filme. O ator, conhecido por seu papel em The Bear, tem a aprovação de Springsteen quando se trata de suas habilidades vocais. Bruce Springsteen afirmou em sua entrevista: “Ele canta bem, ele canta muito bem.”

Esse elogio reflete o trabalho de White para se preparar para o papel. Em entrevistas anteriores, o ator mencionou que estava se dedicando a treinos vocais intensivos e trabalhando com profissionais para aperfeiçoar sua voz e habilidade musical. White também revelou que assistiu a horas de filmagens de Springsteen para entender melhor seu estilo e incorporá-lo na performance.

Em junho, Jeremy Allen White confirmou que cantaria e tocaria violão para o filme. Para se preparar para a tarefa, ele contou com o apoio de um time de especialistas que o ajudaram com treinamento vocal e musical. White expressou sua gratidão pelo apoio de Springsteen, que tem sido um grande aliado durante o processo.

“Tenho muita sorte de que Bruce realmente apoia o filme, então tive algum acesso a ele e ele é simplesmente o melhor cara“, comentou o ator.

Com uma equipe talentosa e um Bruce Springsteen envolvido de perto na produção, o filme promete ser uma celebração emocionante da carreira do cantor e das suas influências musicais nos anos 80, enquanto também destaca as habilidades de Jeremy Allen White tanto como ator quanto como músico.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis