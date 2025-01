Lista de supostos participantes do BBB 25 vaza na web

Reprodução/Instagram Vitória Strada, Gracyanne Barbosa e Diego Hypólito

Com a estreia do BBB 25 cada vez mais próxima, rumores sobre os participantes da nova edição estão agitando a web. Nesta segunda-feira (6), o perfil Realitys Comentei no X (antigo Twitter) divulgou uma lista de supostos nomes que podem estar na casa mais vigiada do Brasil a partir do dia 13 de janeiro.

Na relação vazada, figuram famosos já especulados e algumas surpresas. Entre os destaques estão a atriz Vitória Strada e seu amigo Mateus, o atleta Diego Hypólito e sua irmã Daniele, o ator Diogo Almeida ao lado de sua mãe Vilma Maria e a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa com sua irmã Giovanna.

Este ano, a dinâmica promete uma reviravolta: os participantes entrarão na competição em duplas, o que adiciona uma dose extra de estratégia e emoção ao reality.

Apesar da lista ter causado burburinho, a informação não é oficial. Os fãs terão que esperar até a próxima quinta-feira, dia 9, o aguardado "Big Day", quando todos os participantes do BBB 25 serão revelados ao público.

Até lá, novos nomes podem surgir, aumentando ainda mais as expectativas para a nova edição. Que venha o BBB 25 e, com ele, muitas surpresas!