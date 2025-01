Selton Mello registra encontro de Demi Moore e Fernanda Torres no Globo de Ouro - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Demi Moore e Fernanda Torres

Mais que amigas, Golden Globes Winners! Selton Mello fez questão de registrar o encontro de Demi Moore e Fernanda Torres nos bastidores do Globo de Ouro, que aconteceu na noite do último domingo (5) em Los Angeles. No vídeo, é possível ver a atriz americana abraçando a brasileira, que venceu o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama.

Demi, que levou o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical por sua atuação em A Substância, fez questão de parabenizar a estrela de Ainda Estou Aqui.

Ao compartilhar o momento nas redes sociais, Selton Mello escreveu: "Eu fui, eu tava, eu filmo amigas no topo! Demi Moore, vencedora de Melhor Atriz Comédia/Musical por A Substância, fez questão de vir dar um abraço na Nanda. Que noite inesquecível", disse o ator.

Outros registros de Demi e Fernanda Torres posando juntas também circulam nas redes sociais, sempre acompanhados de mensagens eufóricas dos fãs que ficaram felizes com o encontro e também com a vitória das atrizes na premiação.