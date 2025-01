Os planos do Stray Kids para 2025

O grupo sul-coreano Stray Kids surpreendeu os fãs ao anunciar suas metas e projetos para 2025 por meio de um vídeo especial. Entre as novidades mais empolgantes, os integrantes revelaram a continuidade da turnê mundial “dominATE”, dois novos álbuns e eventos que prometem reforçar ainda mais a conexão com o fandom, os STAYs.

Os Stray Kids desembarcarão no Brasil em abril, com apresentações programadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os ingressos ainda estão disponíveis, permitindo que os fãs brasileiros aproveitem essa oportunidade única para ver Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N ao vivo.

Além da turnê, o grupo confirmou a realização do 5º encontro oficial de fãs, um evento que promete momentos inesquecíveis entre os artistas e seu público. Outra novidade é o lançamento de novos conteúdos envolvendo os SKZOO, os adoráveis personagens animados que representam cada membro do grupo e já são sucesso entre os fãs.

Stray Kids anuncia dois shows no Brasil em 2025

Após o sucesso recorde dos shows de 2024 do Stray Kids na Ásia e Austrália, o aclamado fenômeno global do K-Pop, certificado como disco de ouro, revelou 20 novas apresentações na sua bem-sucedida turnê mundial pela América Latina, América do Norte, Europa e Reino Unido.

No Brasil, o grupo subirá ao palco no Rio de Janeiro, em 1º de abril, no Estádio Nilton Santos, e em São Paulo, em 5 de abril, no Estádio MorumBIS. A turnê no Brasil é apresentada pelo Santander Brasil, com apoio da Esfera.

A Stray Kids World Tour marca a primeira série completa de datas em estádios e o tão aguardado retorno do grupo após sua segunda turnê mundial, “MANIAC”, que contou com 42 shows em 18 cidades. Com esta nova etapa, o Stray Kids pretende alcançar mais regiões e se conectar com ainda mais STAYs (nome do fandom) ao redor do mundo.

Produzidos pela JYP Entertainment e promovidos pela Live Nation, esses novos shows estão programados para ocorrer no próximo ano, começando no Estadio Bicentenario La Florida, no Chile, em 28 de março, com paradas em cidades como Rio de Janeiro, Los Angeles, Toronto, Londres e mais, até o encerramento em Paris, no Stade de France, em 26 de julho. Esta será a primeira apresentação do grupo em importantes estádios globais, incluindo SoFi Stadium em Los Angeles, Citi Field em Nova York, Estadio GNP Seguros na Cidade do México, entre outros.

O Stray Kids já se consolidou como um ícone global, alcançando inúmeros marcos nos últimos seis anos de sua carreira. Eles fizeram história com participações inéditas em festivais, tornando-se o primeiro grupo de K-Pop a se apresentar no Le Gala Des Pièces Jaunes e sendo headliners de grandes festivais em 2024, como o Lollapalooza em Chicago, I-DAYS em Milão e BST Hyde Park em Londres.

A turnê já causou grande impacto, encantando os STAYs nas principais cidades da Austrália e da Ásia. Começou em Seul, no KSPO Dome, com 4 noites de shows eletrizantes e seguiu por Bulacan, Macau, Osaka, Bangkok, Jacarta, encerrando com duas noites em Hong Kong, nos dias 18 e 19 de janeiro. Os membros — Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N — apresentam performances solo, com músicas do novo álbum “ATE”, lançado em julho passado. O setlist inclui músicas de álbuns anteriores, incluindo os sucessos certificados como disco de ouro “Back Door”, “God’s Menu” e “MANIAC”.

Vale destacar que será permitido comprar até quatro ingressos por CPF, limitados a duas meias-entradas. A turnê também oferecerá uma variedade de pacotes VIP e experiências diferentes para que os fãs possam levar sua experiência no show para o próximo nível. Os pacotes variam, mas incluem ingressos premium, acesso ao soundcheck antes do show, item exclusivo de presente VIP e muito mais.