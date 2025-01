Shakira fala sobre a escolha do Brasil para iniciar sua turnê

Conforme a colunista Caroline Ferreira do portal CNN Brasil, a aguardada turnê mundial de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran, terá seu pontapé inicial no Brasil, nos dias 11 e 13 de fevereiro, com shows no Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente.

A cantora colombiana, que celebra seus 30 anos de carreira, compartilhou com seus fãs os motivos pelos quais escolheu o Brasil como o destino para dar início a esta grande jornada.

Em uma entrevista ao programa Domingão com Huck no último domingo (5), Shakira revelou o carinho especial que tem pelo público brasileiro e a importância de se apresentar no país.

Em suas palavras, Shakira expressou uma profunda gratidão ao público brasileiro, que a acolheu desde o início de sua carreira. “O Brasil abriu suas portas para minha música desde que eu tinha 18 anos, e não existe um público como o brasileiro. O Brasil sempre foi muito importante na minha trajetória”, afirmou.

Para a artista, não poderia haver uma escolha melhor do que o Brasil para iniciar a turnê que promete ser a maior e mais importante de sua carreira. “Essa é a turnê mais importante da minha vida, da minha carreira, a maior de todas que eu fiz. E eu quero começar no Brasil, com o público brasileiro”, completou, deixando claro o quanto o carinho e a energia dos brasileiros têm um significado especial para ela.

Além de destacar a relação afetiva com o Brasil, Shakira mencionou que esta turnê é um marco em sua trajetória. “Estou muito animada para começar essa nova etapa e, para mim, não há lugar melhor do que o Brasil, que sempre me recebeu de braços abertos”, disse. A expectativa dos fãs está alta, e a cantora prometeu um espetáculo que vai tocar o coração de todos os presentes.

Shakira: O maior show de sua carreira

Shakira também adiantou alguns detalhes sobre a estrutura do show, que promete ser uma experiência única para seus fãs. De acordo com a cantora, a produção será gigantesca, com uma escala tão grande que os ensaios precisaram ser realizados no México, já que não havia espaço disponível em Miami, onde a artista reside.

“É uma produção com proporções incrivelmente grandes. Estamos fazendo uma turnê de estádios e, por causa disso, tivemos que nos deslocar até o México para ensaiar. O show será o maior de todos, com todas as músicas favoritas dos fãs, e eu estou muito ansiosa para compartilhar isso com vocês”, revelou Shakira.

Ela também compartilhou que está dedicando longas horas de trabalho na preparação do espetáculo. “Estou trabalhando de 12 a 14 horas por dia, preparando um dos shows mais relevantes da minha vida musical”, contou a artista, demonstrando sua dedicação e empenho para oferecer um show memorável.

Para ela, este é o show dos seus sonhos, uma apresentação que reflete todo o esforço e paixão que ela tem pela música e pelos seus fãs. Shakira promete um espetáculo inesquecível e uma experiência única para quem tiver a sorte de assistir a sua performance ao vivo no Brasil.

O público brasileiro está, sem dúvida, ansioso para vivenciar o retorno de Shakira aos palcos e para celebrar com ela 30 anos de carreira repletos de hits e grandes conquistas.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis